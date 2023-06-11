"نظموا حملكم".. غضب في الأردن بعد حث مدرسة خاصة معلماتها على الإنجاب في الصيف!

حالة من الغضب اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي الأردنية، بعد انتشار تعليمات أصدرتها مدرسة خاصة بخصوص حمل معلماتها، الأمر الذي دفع السلطات إلى التدخل.

وتداول نشطاء منشورا لإحدى المدارس، حثت من خلاله معلماتها على ضرورة تنسيق الإنجاب ليكون خلال العطلة الصيفية.

الاردن اليوم // مدرسة خاصة تعمم على المعلمات بتنظيم الحمل والولادة خلال العطلة الصيفية 😳 pic.twitter.com/OaaEEKY9OX — Rana Ghraiz Weshah🇯🇴 (@GhraizRana) June 7, 2023

من جهته، أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية، أحمد المساعفة، على أنه تتم متابعة الكتاب الصادر عن المدرسة، معتبرا أنه تصرف فردي بحق المعلمات، ولا يعبر عن سياسة عامة في التعامل مع المعلمات على مستوى الأردن.

كما أكد أن فريقا من إدارة التعليم الخاص سيزور المدرسة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها.

هل معقول أن تطلب مدرسة خاصة من معلماتها تنظيم الحمل بحيث تكون الولادة في العطلة الصيفية ؟! #الأردن !!!!!!! pic.twitter.com/VyyMT09CAD — عدنان حميدان | Adnan Hmidan (@AdnanHmidan) June 7, 2023

في غضون ذلك، قالت إدارة مدارس الجامعة إن التعميم لن يتم العمل به. وأكدت المدارس أنها مؤسسة تعليمية تلتزم بالقوانين والأنظمة المعمول بها وتحترم خصوصية العاملين بها.

مدرسة خاصة في الاردن تطلب من معلماتها تنظيم الحمل بحيث تكون الولادة في العطلة الصيفية.



كوكب غريب عجيب pic.twitter.com/wELl4gOnJp — سالي🪞 (@MhrS4569) June 7, 2023

وأشارت إلى أن "الإدارة قررت فتح تحقيق موسع بخصوص البيان الصادر ومحاسبة المسؤولين عنه، لكون التعميم الصادر لا يعبر عن رأي إدارة مدارس الجامعة، بل هو قرار شخصي من مصدره ولا يعتد به من إدارة مدارس الجامعة بشكل عام، لكونها ملتزمة بتعليمات وزارة التربية والتعليم والقوانين والأنظمة الداخلية".

التربية : ترفض قيودا فرضتها مدرسة خاصة على الحمل والولاده للمعلمات

الناطق الإعلامي الدكتور أحمد المساعفة | وزارة التربية والتعليم #الأردن#التلفزيون_الأردني#يحدث_اليومpic.twitter.com/ppbDuZsgt6 — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) June 8, 2023

المصدر: صحيفة عمون