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"نظموا حملكم".. غضب في الأردن بعد حث مدرسة خاصة معلماتها على الإنجاب في الصيف!

مجتمع

صورة تعبيرية
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حالة من الغضب اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي الأردنية، بعد انتشار تعليمات أصدرتها مدرسة خاصة بخصوص حمل معلماتها، الأمر الذي دفع السلطات إلى التدخل.

وتداول نشطاء منشورا لإحدى المدارس، حثت من خلاله معلماتها على ضرورة تنسيق الإنجاب ليكون خلال العطلة الصيفية.

من جهته، أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية، أحمد المساعفة، على أنه تتم متابعة الكتاب الصادر عن المدرسة، معتبرا أنه تصرف فردي بحق المعلمات، ولا يعبر عن سياسة عامة في التعامل مع المعلمات على مستوى الأردن.

كما أكد أن فريقا من إدارة التعليم الخاص سيزور المدرسة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها.

في غضون ذلك، قالت إدارة مدارس الجامعة إن التعميم لن يتم العمل به. وأكدت المدارس أنها مؤسسة تعليمية تلتزم بالقوانين والأنظمة المعمول بها وتحترم خصوصية العاملين بها.

وأشارت إلى أن "الإدارة قررت فتح تحقيق موسع بخصوص البيان الصادر ومحاسبة المسؤولين عنه، لكون التعميم الصادر لا يعبر عن رأي إدارة مدارس الجامعة، بل هو قرار شخصي من مصدره ولا يعتد به من إدارة مدارس الجامعة بشكل عام، لكونها ملتزمة بتعليمات وزارة التربية والتعليم والقوانين والأنظمة الداخلية".

المصدر: صحيفة عمون

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