المستشار تركي آل الشيخ يحقق "حلم" طالبة مصرية

كشف الإعلامي المصري عمرو أديب عن تكفل رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، بحج أسرة الطالبة الجامعية آية حمدي والتي أوصلها والدها للامتحانات على دراجة.

ويأتي ذلك عقب مقطع فيديو نشرته الطالبة آية حمدي، أظهر ركوبها خلف والدها على دراجة هوائية، وهو يقلها إلى الامتحانات في الصباح الباكر ولقي تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل.

وأوضح عمرو أديب قائلا: "الأسرة كلها هتروح تجح، والحلم، اللي كان عند آية إن أبوها وأمها يروحوا يحجوا، إن شاء الله يتحقق، وده أقل تقدير نقدر نقدمه للناس دي، الناس دي تستحق..ربنا يسبب الأسباب".

وأضاف: "كده آية وأخواتها وباباها وماماتها هيحجوا، لافتة جملية جدا من المستشار تركي آل الشيخ، اللي حقق أمنية آية..البنت قالت أنا مش عاوزة حاجة، نفسي أبويا وأمي يحجوا، كان عندها شك إن المسألة دي كبيرة".

وفي وقت سابق، علقت الطالبة آية على موقف والدها بالقول: "بابا وهو بيوصلني بالعجلة الساعة 6 الصبح عشان امتحانات رابعة كلية"، حيث جاءت كلماتها تعليقا على مقطع فيديو قصير لم يتخط زمنه ثوانيا، فيما انتشر بشكل كبير بمواقع التواصل.

وأشارت آية إلى أن والدها حمدي، الرجل الذي يفصله عن عامه الـ60 شهور، والذي يعمل محاسبا في هيئة التأمين الصحي، يستيقظ فجرا كل يوم يحضر طعام الإفطار أحيانا ثم يتولي مسئولية استيقاظ بناته، ومنذ الصغر وهو يعاملها وشقيقاتها البنات الـ4 بنفس الطريقة.

وأردفت: "وفي أوقات بلاقيه عاملي شاي، رغم إني المفروض خلاص كبرت واشتغلت في التدريس، بس هو لسه زي ما معودنا".

المصدر: "القاهرة 24"