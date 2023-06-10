تصريحات الإعلامية المصرية ياسمين عن الزواج من رجل سعودي تثير جدلا
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أثارت الإعلامية المصرية ياسمين عز، جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي، بتصريحاتها الأخيرة حول الزواج من السعوديين.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات ياسمين عز، حيث قالت: "الست اللى متجوزة سعودي بتصحى كل يوم بالليل تبوسه وتحمد ربنا على النعمة اللي فيها".
وتباينت ردود الفعل بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أنها تعبر عن رأي شخصي، بينما أشاد البعض بها.
هي صادقة— ماجد بن زايد (@_MZayed_) June 9, 2023
عشان تعرفي إنهم بيرفسوا النعمة اللي هما فيها 😺— فهد الخويشان 🥈 (@allhibawi) June 9, 2023
لا تمدحين لن يتزوجكي🤭— الغلا🤍 (@g_2O18) June 10, 2023
هههههههه انا ما راح اقول رأي— بنت 🇸🇦احمد (@fatmh183927501) June 9, 2023
خلصت من فرعون وقلبت علينا 😂— ذكرى 💎 (@ZyRWasfyErUY261) June 9, 2023
المصدر: RT