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تصريحات الإعلامية المصرية ياسمين عن الزواج من رجل سعودي تثير جدلا

مجتمع

تصريحات الإعلامية المصرية ياسمين عن الزواج من رجل سعودي تثير جدلا
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أثارت الإعلامية المصرية ياسمين عز، جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي، بتصريحاتها الأخيرة حول الزواج من السعوديين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات ياسمين عز، حيث قالت: "الست اللى متجوزة سعودي بتصحى كل يوم بالليل تبوسه وتحمد ربنا على النعمة اللي فيها".

وتباينت ردود الفعل بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أنها تعبر عن رأي شخصي، بينما أشاد البعض بها.

المصدر: RT

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