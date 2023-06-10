الإعلامية الكويتية فجر السعيد تنشر فيديو تهاجم فيه الأمين العام لحزب الله

نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد مقطع فيديو (على ما يبدو تصريحات قديمة لها) هاجمت فيه أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، عقب منعها من دخول الأراضي اللبنانية.

وتهجمت السعيد على شخص الأمين العام لحزب الله وقارنته (في الفيديو) برئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع.

ووعلقت السعيد على مقطع الفيديو وقالت أن "حزب الله منعها من دخول لبنان".

ويوم الأربعاء، منعت الإعلامية الكويتية فجر السعيد من دخول لبنان فور وصولها إلى مطار بيروت الدولي، وبقيت حتى الصباح محتجزة من قبل الأمن العام اللبناني حتى عودتها إلى الكويت، ما أثار ضجة كبيرة.

وقال الأمن اللبناني في بيان أنه هناك إجراء بحق السعيد بعدم السماح لها بالدخول، دون أن يوضح السبب.

وذكرت مصادر أعلامية لبنانية أن سبب منع السعيد من دخول لبنان يعود لـ"تطبيعها مع الاحتلال الإسرائيلي".

وقال رئيس الجمعية الوطنية لمقاومة التطبيع في لبنان، عبد الملك سكرية، إن تصرف الدولة والأجهزة المعنية مع السعيد يشمل "كل شخص دخل إلى الأراضي المحتلة، مهما كانت صفته، وعلى جواز سفره ختم إسرائيلي، حسبما صرح لموقع "العهد" اللبناني.

المصدر: RT