سوريون غاضبون من إعلامية لبنانية بسبب "شوكولا مو" و"بونجور".. مالقصة؟ (فيديو)

موجة من الانتقادات طالت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات تلفزيونية لها اعتبرها سوريون مسيئة لهم.

واستهجنت الأحمدية خلال لقاء لها على "صوت بيروت انترناشيونال" أمس الخميس، عدم معرفة لاجئ سوري يعمل بائعا في لبنان، بأحد أنواع الحلويات التي طلبتها، وهو "شوكولا مو"!

العجوز الشمطاء، الحرباية #نضال_الأحمدية، صاحبة الصحافة الصفراء تنشر سمها العنصري ضد السوريين كعادتها : (السوري لما شاف لبنان ماصدق انو هوي عم يقعد مع لبنانية! هلق عم يتعلم يقول بونجور).



بالصالحية بدمشق في مقهى اسمه " ديليس" بيعمل شوكولامو من ١٢٠ سنة.. وين كنتي قبل 120 سنة؟ pic.twitter.com/U1FWDn4zNc — Shami 🇸🇾 (@_Shamiii) June 6, 2023

وقالت إن عدم معرفته بطلبها أدخلهما في سجال انتهى بقول البائع إن لبنان "محافظة سورية".

ولدى سؤالها عن خوف اللاجىء السوري من الرجوع إلى سوريا لظروف أمنية، قالت الإعلامية المثيرة للجدل: "أكيد سيخاف من ترك باريس الشرق والرجوع إلى سوريا لأنه عندما رأى لبنان لم يصدق"، مضيفة أن السوريين يتعلمون قول "بونجور".

عذراً على قباحة وبشاعة الفيديو



فينا حضارة وشرف وثقافة وتحضر أكتر من تاريخك وتاريخ عيلتك..

#تنويه هذه الكائنة تمثل نفسها فقط والغلط يجوز وحلال عليها فقط #نضال_الاحمدية#لبنان#سوريةpic.twitter.com/FKKS9ysPkG — أحمد شمس الدين 🇸🇾 (@AhmadshamsAldi) June 8, 2023

وسرعان ما انتشر الفيديو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار جدلا وغضبا في صفوف السوريين، الذي عبروا عن استيائهم من نضال الأحمدية، التي تعرف بمواقفها المسيئة للسوريين في بلدها.

عملت في أهم ثلاث محطات عربية وأدرس في أعرق جامعة ببريطانيا ولكن بالحقيقة القدر لم يسمح لي أن اتعرف على الشوكولامو..لكن أجيد طبخ المامونية الحلبية وحلاوة بشمينا الحمصية وهذه هويتي. محبتي واعتزازي لكل سوري لا يعرف الشوكولامو ولكل سوري أجاد اللغات وفرص الحياة بعد مواجهته البحار… — Siba Madwar صِبا مدور (@madwar_siba) June 8, 2023

وفي هذا الإطار، قالت الإعلامية السورية صبا مدور: "عملت في أهم ثلاث محطات عربية وأدرس في أعرق جامعة ببريطانيا ولكن بالحقيقة القدر لم يسمح لي أن أتعرف على الشوكولامو. لكنني أجيد طبخ المامونية الحلبية وحلاوة بشمينا الحمصية وهذه هويتي".

وعلق الموسيقار السوري مالك جندلي: "بحب البقلاوة وحلاوة الجبن وبعشق البيانو… بس لسه ما حصلي الشرف لأعرف الشوكولامو… يا مو!".

بحب البقلاوة وحلاوة الجبن وبعشق البيانو… بس لسه ما حصلي الشرف لأعرف #الشوكولامو… يا مو! pic.twitter.com/SeEV1L3csZ — Malek Jandali | مالك جندلي (@MalekJandali) June 8, 2023

بدوره قال الإعلامي ماهر شرف الدين: "بدل أن يخجل العنصريون في لبنان من فشلهم في بناء وطن مثل الخلق… وشحاذتهم وتذلُّلهم لدول الخليج… بل وركوعهم أمام أصغر خليجي يقابلونه".

وتابع: "نراهم بدلا من ذلك يمارسون عنصريتهم ضد لاجئ أعزل خسر بيته وأرضه من أجل الكرامة التي لا يفهم معناها هؤلاء الأوباش!"

و"شوكولا مو" هي من أشهر أنواع الحلويات وألذها، تتكون من طبقة بوظة شوكولا وطبقة كريمة غنية ومزينة بصوص الشوكولا وقطع البندق.

العنصرية اللبنانية يمكن تلخيصها بالمثل الشعبي الشهير: "كبرية... وطيـ... مهترية"!!

يعني بدل أن يخجل العنصريون في لبنان من فشلهم في بناء وطن مثل الخلق... وشحاذتهم وتذلُّلهم لدول الخليج... بل وركوعهم أمام أصغر خليجي يقابلونه...

نراهم بدلاً من ذلك يمارسون عنصريتهم ضدّ لاجئ أعزل خسر… — ماهر شرف الدين (@mahersharafeddi) June 7, 2023

المصدر: RT