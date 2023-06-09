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سوريون غاضبون من إعلامية لبنانية بسبب "شوكولا مو" و"بونجور".. مالقصة؟ (فيديو)

مجتمع

سوريون غاضبون من إعلامية لبنانية بسبب
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موجة من الانتقادات طالت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات تلفزيونية لها اعتبرها سوريون مسيئة لهم.

واستهجنت الأحمدية خلال لقاء لها على "صوت بيروت انترناشيونال" أمس الخميس، عدم معرفة لاجئ سوري يعمل بائعا في لبنان، بأحد أنواع الحلويات التي طلبتها، وهو "شوكولا مو"!

وقالت إن عدم معرفته بطلبها أدخلهما في سجال انتهى بقول البائع إن لبنان "محافظة سورية".

ولدى سؤالها عن خوف اللاجىء السوري من الرجوع إلى سوريا لظروف أمنية، قالت الإعلامية المثيرة للجدل: "أكيد سيخاف من ترك باريس الشرق والرجوع إلى سوريا لأنه عندما رأى لبنان لم يصدق"، مضيفة أن السوريين يتعلمون قول "بونجور".

وسرعان ما انتشر الفيديو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار جدلا وغضبا في صفوف السوريين، الذي عبروا عن استيائهم من نضال الأحمدية، التي تعرف بمواقفها المسيئة للسوريين في بلدها.

وفي هذا الإطار، قالت  الإعلامية السورية صبا مدور: "عملت في أهم ثلاث محطات عربية وأدرس في أعرق جامعة ببريطانيا ولكن بالحقيقة القدر لم يسمح لي أن أتعرف على الشوكولامو. لكنني أجيد طبخ المامونية الحلبية وحلاوة بشمينا الحمصية وهذه هويتي".

وعلق الموسيقار السوري مالك جندلي: "بحب البقلاوة وحلاوة الجبن وبعشق البيانو… بس لسه ما حصلي الشرف لأعرف الشوكولامو… يا مو!".

بدوره قال الإعلامي ماهر شرف الدين: "بدل أن يخجل العنصريون في لبنان من فشلهم في بناء وطن مثل الخلق… وشحاذتهم وتذلُّلهم لدول الخليج… بل وركوعهم أمام أصغر خليجي يقابلونه".

وتابع: "نراهم بدلا من ذلك يمارسون عنصريتهم ضد لاجئ أعزل خسر بيته وأرضه من أجل الكرامة التي لا يفهم معناها هؤلاء الأوباش!"

و"شوكولا مو" هي من أشهر أنواع الحلويات وألذها، تتكون من طبقة بوظة شوكولا وطبقة كريمة غنية ومزينة بصوص الشوكولا وقطع البندق.

المصدر: RT

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