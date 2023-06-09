الأمير هاري يعود إلى الولايات المتحدة دون لقاء والده وشقيقه

عاد دوق ساسكس الأمير هاري إلى لوس أنجلوس الأمريكية، بعد زيارة إلى المملكة المتحدة للإدلاء بشهادته في قضية قرصنة هاتفه من قبل مجموعة صحف "ميرور".

ولا يعتقد أن الأمير هاري (38 عاما)، قد التقى والده الملك تشارلز أو شقيقه أمير ويلز، ويليام خلال رحلته القصيرة، على الرغم من أنه يقال إنه أقام في المقر الملكي Frogmore Cottage.

وسافر هاري من لوس أنجلوس إلى لندن ليلة الأحد (4 يونيو)، بعد أن أمضى اليوم في الاحتفال بعيد ميلاد ابنته الأميرة ليلبيت الثاني.

ووفقا لصحيفة "التلغراف"، أقام هاري في Frogmore Cottage في وندسور لما قد يكون آخر مرة، منذ أن طلب والده منه إخلاء العقار بعد أسابيع فقط من نشر مذكرات هاري "Spare".

يذكر أنه عندما زار هاري المملكة المتحدة بمناسبة تتويج والده الشهر الماضي، غادر إلى الولايات المتحدة بعد فترة وجيزة من انتهاء الحفل، متوجها مباشرة إلى مطار هيثرو وعاد إلى مطار لوس أنجلوس الدولي في ذلك المساء.

ولم يُرى هاري وهو يتحدث مع شقيقه ويليام خلال أحداث ذلك اليوم.

المصدر: "الإندبندنت"