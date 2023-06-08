السعودية.. صاعقة تضرب منزلا بمشهد "مخيف" وأخرى تقتل راعيا وقطيعه (فيديوهات)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق صاعقة قوية تضرب منزلا جنوبي السعودية، ما أثار تفاعلا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث تظهر الصاعقة القوية وهي تضرب منزلا بشكل واضح و"مخيف".

في الجنوب :

كاميرا توثق صاعقة تضرب منزل pic.twitter.com/rASpv8kyFL — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) June 8, 2023

كما جرى تداول مقطع فيديو وثق في المدينة المنورة، يظهر قضاء صاعقة على مجموعة من المواشي، في حين تمت الإشارة إلى مقتل راع بسببها أيضا.

في المدينة المنورة :

صاعقة تقضي على عامل راعي و مجموعة من المواشي 💔 pic.twitter.com/nfd2pl6oYH — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) June 7, 2023

المصدر: RT