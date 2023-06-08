السعودية.. صاعقة تضرب منزلا بمشهد "مخيف" وأخرى تقتل راعيا وقطيعه (فيديوهات)
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق صاعقة قوية تضرب منزلا جنوبي السعودية، ما أثار تفاعلا.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث تظهر الصاعقة القوية وهي تضرب منزلا بشكل واضح و"مخيف".
في الجنوب :— هيئة المشاهير (@Celebrty_0) June 8, 2023
كاميرا توثق صاعقة تضرب منزل pic.twitter.com/rASpv8kyFL
كما جرى تداول مقطع فيديو وثق في المدينة المنورة، يظهر قضاء صاعقة على مجموعة من المواشي، في حين تمت الإشارة إلى مقتل راع بسببها أيضا.
في المدينة المنورة :— هيئة المشاهير (@Celebrty_0) June 7, 2023
صاعقة تقضي على عامل راعي و مجموعة من المواشي 💔 pic.twitter.com/nfd2pl6oYH
المصدر: RT