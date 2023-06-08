اليمن.. حكومة صنعاء تتلف سلعا تحمل علامات وشعارات إسرائيلية وأخرى خاصة بالمثليين (صورة)

أتلفت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة صنعاء اليمنية (التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية)، كمية من السلع التي تحمل "علامات وشعارات إسرائيلية وأخرى خاصة بالمثليين".

وحسب ما ذكرت وسائل إعلام يمنية، أوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية في صنعاء، محمد قطران، أن البضائع التي تم إتلافها عبارة عن ملابس والعاب أطفال وأحذية تحمل صور "النجمة الإسرائيلية، وكذا شعارات المثليين"، لافتا إلى أنه "تمت مصادرة تلك الكميات خلال عمليات الرقابة على الأسواق بالتنسيق مع الجهات المختصة".

وذكر قطران أن "هناك كميات أخرى من البضائع التي تحمل شعارات وعلامات خاصة بالكيان الصهيوني والمثليين قامت الوزارة بالتحريز عليها، والتحقيق حول مصادر تلك الكميات ودوافع عمليات الاستيراد لمثل هذه السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها"، مشددا على أن "الوزارة لن تتساهل مع أي محاولة لإدخال بضائع إسرائيلية وإتخاذ الإجراءات الرادعة ضدهم".

اتلفت وزارة الصناعة والتجارة كمية من السلع التي تحمل علامات صهيونية وشعارات المثليين .

و أوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد قطران ، ان البضائع التي تم اتلافها عبارة عن ملابس والعاب أطفال واحذية تحمل صور النجمة الإسرائيلية ، وكذا شعارات المثليين #اليمن#yemen#صنعاءpic.twitter.com/FdCPzuXLme — سبتمبرنت - اليمن (@26sepnet) June 7, 2023

المصدر: "البوابة الإخبارية اليمنية"