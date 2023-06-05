شرطي مغربي ينتحر باعتراض مسار قطار للمسافرين

ذكرت الأجهزة الأمنية المغربية بمدينة مراكش، أن موظفا في سلك الشرطة برتبة حارس أمن، وضع حدا لحياته بعدما اعترض مسار قطار للمسافرين.

وأعلنت الأجهزة الأمنية المغربية بمدينة مراكش أن "مصالحها باشرت، يوم السبت، إجراءات معاينة جثة موظف شرطة، كان في فترة استيداع مرضي طويل الأمد".

وأشارت إلى أن "المعاينات والأبحاث الأولية المنجزة أوضحت أن الشرطي الهالك وضع حدا لحياته، بعدما اعترض مسار قطار للمسافرين، كما بينت عملية مراجعة سجله الوظيفي أنه كان يستفيد من فترة توقف مرضي طويل الأمد منذ شهر أبريل 2022، بسبب متابعته لعلاج نفسي".

وأضافت أنه "تم فتح بحث في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذا الحادث".

إقرأ المزيد

المصدر: موقع "هسبريس"