المغرب.. كحول مغشوشة تتسبب بوفاة 6 أشخاص ونقل 9 آخرين إلى العناية المركزة

تسببت كحول مغشوشة بمدينة مكناس المغربية بوفاة 6 أشخاص ونقل 9 آخرين، إلى قسم العناية المركزة بمستشفى محمد الخامس الكائن بالمدينة ذاتها.

وأفادت صحيفة "هسبريس" نقلا عن مصادر بأنه تم تسجيل حالات الوفاة بمناطق متفرقة من العاصمة الإسماعيلية، لافتة إلى أنه تم اكتشاف أولى الجثث الليلة الماضية بحي الرياض، لتتوالى عمليات العثور على جثث أخرى، خصوصا بمنطقة البرج المشقوق وحي العويجة وحي البرج.

وأضافت المصادر أن التحريات الأولية بينت أن أغلب الضحايا هم من الأشخاص الذين يعيشون حالة التشرد بالشارع، ومن مدمني تناول المشروبات الكحولية التي يتم ترويجها عشوائيا أو التي يتم إعدادها عن طريق استعمال مواد كحولية خطرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفق مصادرها، فإن التحريات الأولية بينت أن الضحايا، وهم في أعمار مختلفة، تعرضوا لتسمم جماعي جراء تناولهم مشروبا كحوليا تم إعداده انطلاقا من مواد مخصصة للتعقيم، مرجحة أن تكون هذه المواد منتهية الصلاحية ويعود تخزينها إلى فترة جائحة كورونا.

في حين تعمل المصالح الأمنية بمكناس على التحري بخصوص هذه الواقعة، حيث أنه جرى تسجيل حوادث أخرى، في الآونة الأخيرة، لتناول مشروبات كحولية مغشوشة أودت بحياة عدد من الأشخاص في مناطق متفرقة من المغرب.

المصدر: "هسبريس"