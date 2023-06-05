أشعلت مواقع التواصل بقصتها.. وفاة "دينا مراجيح" حزنا على وفاة والدتها (فيديو)

تناقلت وسائل إعلامية مصرية خبر وفاة المدونة المعروفة باسم "دينا مراجيح"، التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مقاطع الفيديو التي كانت تقدمها على تطبيق "تيك توك".

وحسب موقع "صدى البلد"، فقد أعلنت صفحة "المقطم" رحيلها، باعتبارها واحدة من سكان المقطم.

و"دينا مراجيح" في العقد الثاني من عمرها وقد ولدت في الأحياء الشعبية في الجمهورية المصرية، وقد نالت الشهرة في الوسط المصري من خلال الفيديوهات التي تقوم بنشرها عبر منصة "تيك توك" والتي تلقى التفاعل والإعجاب من قبل المتابعين لها في المنصة، واشتهرت بعبارتها الشهيرة "جود لاك يا جو، جود لاك يا قلبي" التي أصبحت شعارها الذي يعبر عن بساطتها وعفويتها في التعامل مع الحياة.

احلي جود لاق ع دينا مراجيح 😂😂 pic.twitter.com/2JAHO0yQgW — منسقة مساج وسهرات ام طيف🇸🇦⭐ (@RahafAlqamar) June 22, 2020

وقد أصبحت العفوية التي تظهر بها سببا في التنمر عليها ولا سيما أنها تعرض الثقافة التي عاشت عليها في الأحياء المصرية حتى باتت من المشاهير في مصر.

اقوى حلقه من مسلسل لا كاسا مع دينا مراجيح pic.twitter.com/vHEhJBm0tR — اسماء | ستايلي AAA20 (@Asmaa_otb) May 25, 2021

وكانت دينا قد مرت بحالة نفسية طوال الأشهر الماضية، حزنا على وفاة والدتها، لتصبح يتيمة الأب والأم، ودفعتها حالتها النفسية السيئة لحلاقة شعرها تماما، وظهرت في مقطع فيديو وهي صلعاء وتقول: "عشان نفسيتي وحشة بعد ما أمي ماتت، حلقت شعري زي شيرين".

البقاء والدوام لله وحده دينا مراجيح من سكان المقطم فى ذمة الله برجاء الدعاء لها برحمه والمغفرة#دنيا_مراجيحpic.twitter.com/xRemuRDM08 — Islam Osama - إسلام ٱسامه (@Islaam_Osamaa) June 5, 2023

قالت فاطمة المراكبي عن دينا مراجيح بأنها "عاشت غلبانة وماتت غلبانة، البنت دي كانت تتمنى انكم تدعموها وكانت كل يوم تعمل صفحة وتقولكم شجعوني عشان أصرف علي عيالي منها"، كما أضافت "أنا حقيقي مقهوره عشانها يا ربي ما يكون تريند بس حتي لو تريند البت دي تستاهل تكون في مكان غير اللي هي فيه ولو تريند مش هزعل هتمني أنها تكبر وتتغير الي الأحسن والأفضل".

ودينا مراجيح تزوجت وهي فتاة تبلغ من العمر 14 عاما وتعرضت لمعاملة سيئة من قبل زوجها وصلت معه للضرب والإهانة اللفظية والجسدية على الرغم من أنه تزوجها في منزل والدها ووالدتها وتوفي والدها حزنا عليها لما كانت تتعرض له على يد زوجها.

المصدر: "صدى البلد"