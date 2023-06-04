استخدمه لأكثر من 15 عاما.. تشارلز الثالث يتخلى عن منزله في ويلز

ألغى ملك بريطانيا تشارلز الثالث، عقد إيجار طويل الأجل لمنزل في ويلز، كان يستخدمه منذ أكثر من 15 عاما.

ووفق صحيفة "ذا صن"، أكد قصر باكنغهام، أن الملك أخطر الدوقية بإلغاء عقد الإيجار الذي ينتهي هذا العام. ووفقا لمصادر "تلغراف"، فقد رفض مواصلة استئجار المنزل، لأن احتمالية أن يقضي وقتا فيه ضئيلة للغاية.

وتم شراء عقار ليفيلينيليرمود من قبل دوقية ويلز للأمير تشارلز في عام 2007، مقابل 1.2 مليون جنيه إسترليني، بعد أن أمضى 40 عاما في البحث عن سكن مناسب في ويلز. وتقع على أراضي مزرعة سابقة وتحيط بها أرض تبلغ مساحتها حوالي 77 هكتارا.

ومن المفترض أنه بعد إنهاء الملك لعقد الإيجار طويل الأجل، سيتم تأجير هذه العقارات على أساس تجاري للأفراد.

المصدر: البريطانية صن