تصريح طبيب سعودي شهير حول "الموت ساجدا" يثير جدلا كبيرا (فيديو)

أثار تصريح طبيب نفسي سعودي حول الحالة التي يتمنى المرء الموت بها جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، قال الدكتور طارق الحبيب، الاستشاري في الطب النفسي والمشرف العام على مراكز "مطمئنة" للاستشارات والتدريب، في مقطع فيديو انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي: "كل إنسان يتمنى أن يموت وهو ساجد.. الله لا يبلاني بذلك".

وتابع الحبيب: "أسأل الله أن يحقق أمنيتي.. أن أموت وأنا أشوف مريضا وبعالجه بالمجان، لأن الإسلام يقوم على العبادة المتعددة وليست العبادة اللازمة (الفردية)".

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، وسط حالة من الجدل حول هذه التصريحات، حيث علق أحدهم قائلا: "بين سبب قوله.. لماذا نشن عليه حمله؟!" فيما كتب أحدهم معلقا: "قد يكون جيدا في تخصصه، ولكن الأمر الذي لا يختلف عليه البشر أنه غالبا غير موفق في انتقاء عباراته عندما يتحدث أو عندما يُغرد..وعموما هناك فرق بين الفلسفة و السفسطة، فالفيلسوف يقول شيئا له معنى ولا يشوه الأفكار، أما السفسطائي فيعشق المغالطة وتشويه أبجديات الأمور من أجل كسب المال".

بين سبب قوله لماذا نشن عليه حمله ؟! — Solmain Aljhine (@SolmainAljhine) May 25, 2023

قد يكون جيد في تخصصة و لكن الأمر الذي لا يختلف عليه البشر أنه غالبًا غير موفق في انتقاء عباراته عندما يتحدث أو عندما يُغرد.



وعمومًا هناك فرق بين الفلسفة و السفسطة ،

فالفيلسوف يقول شيء له معنى ولا يشوه الأفكار.

أما السفسطائي فيعشق المغالطة و تشويه أبجديات الأمور من أجل كسب المال. — الإنجليزية مع آدم (@adamy100) May 26, 2023

وأضاف آخر: "يعلم الله إني أحترم الدكتور طارق وأحبه .. لكن لا أحب التنظير بلا تطبيق!"

المصدر: RT