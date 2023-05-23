طبيب نفساني يوضح أسباب عزوف البعض عن الزواج

أعلن الطبيب النفساني ستانيسلاف سامبورسكي أن أكثر أسباب عدم الرغبة بتكوين أسرة وإنجاب الأطفال انتشارا صدمة عاطفية تحول دون ثقة الناس بأنفسهم وبالآخرين.





ويشير الطبيب في مقابلة مع Gazeta.Ru، إلى أن الخوف من الزواج عند الرجال غالبا ما يكون مرتبطا بأحداث سلبية في طفولتهم، حيث شاهدوا كيف كان والدهم يعاني من استبداد الأم وكيف كان ضعيف الإرادة وضعيفا أمامها.

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ويقول: "مثل هؤلاء الرجال يخشون من تكرار مصير والدهم وفقدان حريتهم واحترامهم لذاتهم في الزواج. وأنهم لن يكونوا قادرين على تلبية رغبات زوجتهم وأطفالهم ولن يكونوا ناجحين".

وبالنسبة للنساء فإن الخوف من الزواج غالبا ما يكون مرتبطا بتعرضهن للخيانة والعنف في حياتهن أو يرتبط بصدمة طلاق الوالدين.

ويقول: "لا تؤمن مثل هؤلاء النساء بإمكانية وجود حب طويل وسعيد ويتوقعن دون وعي الخداع أو خيبة الأمل من شريكهن. كما أنهم يخشين فقدان شخصيتهن وفرصة إثبات ذاتهن كزوجات ناجحات إذا تزوجن. كما تخشى هذه النساء مواجهة الرفض من حماتهم أو أقاربهن الآخرين".

ويشير الطبيب إلى أن تجاوز الخوف من الزواج وعدم الرغبة بتكوين أسرة وإنجاب أطفال، ممكن بعد علاج الصدمات السابقة، بعد ذلك سيكون بالإمكان ليس فقط التخلص من الخوف، بل وأيضا اختيار شريك يحترم ويدعم ويحب الشخص كما هو، ولا يحاول تغييره وفقا لرغباته و توقعاته.

المصدر: Gazeta.Ru