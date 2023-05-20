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"النسايب".. الأميران محمد والحسين يشعلان مواقع التواصل!

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حازت الصورة التي جمعت الملك الأردني عبد الله الثاني وولي عهده، بولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبيل القمة العربية التي عقدت أمس بجدة على إعجاب الناشطين عبر مواقع التواصل.

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وعلق الناشطون على مسألة البروتوكولات المتبعة في حدث مماثل، فأشادوا بتواضع الأمير محمد بن سلمان، وفطنة الأمير الحسين بن عبدالله، الذي توجه عندما دعاه ولي العهد السعودي للمشاركة بالصورة البروتوكولية، إلى جانب والده بدلا من الوقوف على الجانب الآخر.

ولفت المغردون إلى أن الاحترام والمودة أهم من البروتوكولات، فيما تفاعل آخرون مع تصرف بن سلمان باعتبار أنه يدل على سرعة البديهة والتواضع.

وحاول الناشطون توقع الحديث الذي دار بين الأميرين، حيث قالت إحدى الناشطات إن "الأمير السعودي يوصي الأمير الحسين على رجوة". 

والسعودية رجوة آل سيف، هي خطيبة ولي العهد الأردني، ومن المتوقع أن يعقد قرانهما في الأول من يونيو المقبل في حفل مهيب. 

وعقدت الجامعة العربية أمس الجمعة دورتها العادية الـ32 على مستوى القمة بحضور كل الدول الأعضاء.

المصدر: RT

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وقائع القمة العربية في جدة.. لحظة بلحظة