"النسايب".. الأميران محمد والحسين يشعلان مواقع التواصل!
حازت الصورة التي جمعت الملك الأردني عبد الله الثاني وولي عهده، بولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبيل القمة العربية التي عقدت أمس بجدة على إعجاب الناشطين عبر مواقع التواصل.
وعلق الناشطون على مسألة البروتوكولات المتبعة في حدث مماثل، فأشادوا بتواضع الأمير محمد بن سلمان، وفطنة الأمير الحسين بن عبدالله، الذي توجه عندما دعاه ولي العهد السعودي للمشاركة بالصورة البروتوكولية، إلى جانب والده بدلا من الوقوف على الجانب الآخر.
ولفت المغردون إلى أن الاحترام والمودة أهم من البروتوكولات، فيما تفاعل آخرون مع تصرف بن سلمان باعتبار أنه يدل على سرعة البديهة والتواضع.
وحاول الناشطون توقع الحديث الذي دار بين الأميرين، حيث قالت إحدى الناشطات إن "الأمير السعودي يوصي الأمير الحسين على رجوة".
والسعودية رجوة آل سيف، هي خطيبة ولي العهد الأردني، ومن المتوقع أن يعقد قرانهما في الأول من يونيو المقبل في حفل مهيب.
• بشكل مفاجئ كسر ولي العهد 🇸🇦 الأمير#محمد_بن_سلمان اليوم البرتوكول في التقاط الصوره التذكاريه في قمة جدة والتي تجمع الرئيسين فقط، حيث وجه الامير دعوةلولي عهد الأردن🇯🇴 للانضمام إليهما في التقاط الصورة التذكارية— محمد بن سلمان بن عبد العزيز (Informal) (@HRHMBNSALMAAN) May 19, 2023
• الأمير محمد يتميز دائمًا بإضفاء سلوك خاص على البروتوكولات pic.twitter.com/0EunPICNp8
الاحترام والمودة اهم من اي بروتوكول— simon (@simonabbas11gm1) May 20, 2023
سريع البديهة قوي الملاحظة جريء التصرف قوي الشخصية روحه مفعمة بالحيوية متفائل باستمرار.همة عالية وجِد في الجِد يعطي المواقف حقها بفهم ووعي وإدارك،لاوقت لديه بالإنشغال بغير معالي الأمور واحاسنها،تربى في بيت علمه أن الحياة لامعنى لها إذا لم تكن أنت عنوانها الأبرز.— محمد آل أحمد الشريف (@alajlani1) May 20, 2023
حفظك الله دوماً.
النسايب🫶🏻— Rana (@6rroi) May 19, 2023
يوصيهم على بنتنا رجوه 🤣❤️❤️— Sara 🐆 (@sara_m__otb) May 19, 2023
وعقدت الجامعة العربية أمس الجمعة دورتها العادية الـ32 على مستوى القمة بحضور كل الدول الأعضاء.
المصدر: RT