شاهد.. أغنية لأم كلثوم تثير الجدل في مصر

أثار الملحن المصري عمرو مصطفى الجدل بإحياء صوت كوكب الشرق أم كلثوم، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وروّج مصطفى للأغنية المقرر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر مقطعاً قصيراً من الأغنية.

وعلَّق قائلاً: "على مدار 24 سنة قدّمت العديد من الألحان لنجوم الوطن العربي، ومؤخراً مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حبيت أسمع لو كوكب الشرق السيدة أم كلثوم غنّت من ألحان عمرو مصطفى هيكون إيه الناتج.

وجاء التفاعل مع الملحن متباينا فقد ابدى الجمهور تحمسهم لسماع الأغنية فيما عبر آخرون عن عدم تقبلهم للفكرة ومنهم المنتج محسن جابر الذي اعترض على خطوة الفنان المصري بشأن إعادته تقديم أغاني أم كلثوم على طريقة الذكاء الاصطناعي.

وأوضح جابر، أنه لا أحد يجرؤ على أن يقدم هذا الأمر لاستحضار صوت كوكب الشرق، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة حول ما وصفه بالمهزلة والعبث بصوت أم كلثوم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + RT