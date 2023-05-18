الأردن.. منتسبو لواء الملك الحسين بن طلال يحتفون بقرب زفاف ولي العهد (صور)

أقام منتسبو لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40، ليلة سمر أردنية احتفاء بقرب زفاف ولي العهد الأمير الحسين، الذي يشغل منصب مساعد قائد سرية في كتيبة المدرعات/2 الملكية.

وشارك ولي العهد، رفاقه من الضباط وضباط الصف والجنود، بحضور شقيقه الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، احتفاءهم الذي اشتمل على فقرات شعرية وغنائية ووصلة دبكة شعبية، فضلا عن شد الحبل وتركيب الأسلحة وفكها.



وهنأ قائد اللواء العميد الركن فؤاد علي العياصرة، ولي العهد بهذه المناسبة، معربا باسمه وباسم منتسبي اللواء عن تقديرهم واعتزازهم به.



ونشر الأمير الصور على حسابه على "انستغرام"، وكتب: "عزوتي وزملائي رفاق السلاح في لواء الملك الحسين المدرع، الذي يحمل اسم أغلى الرجال، لكم مني كل المحبة والشكر على ليلة سَمَر جميلة ووقت عزيز على قلبي معكم وبينكم. حفظكم الله وقوّى عزائمكم".

وفي الأول من يونيو 2023، سيتم عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على المهندسة السعودية رجوة خالد السيف.

وتم في وقت سابق الكشف عن بطاقة دعوة الزفاف، التي وجهها الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا العبدالله للمدعويين لحضور حفل الزفاف الملكي، الذي سيقام في قصر الحسينية، بالعاصمة عمان.

وطبع على البطاقة الآية الـ21 من سورة الروم، باللون الذهبي: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً".

كما تضمنت الدعوة شعار التاج الملكي الهاشمي، الذي كتب تحته اسما الحسين ورجوة.

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إضافة إلى ذلك، وجه الملك عبدالله الثاني وزوجته بطاقة دعوة لعدد من كبار الشخصيات ووجهاء العشائر الأردنية لحضور مأدبة عشاء، من المقرر إقامتها قبيل حفل الزفاف الملكي، يوم 22 مايو في مضارب بني هاشم.

ومن ضمن الشروط التي تضمنتها الدعوة لحضور مأدبة العشاء ارتداء الزي الوطني أو التقليدي وعدم إحضار الهاتف الجوال.

المصدر: "عمون" + RT