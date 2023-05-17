الكشف عن دلالات الشعار الرسمي لعقد قران ولي عهد الأردن

كشف الديوان الملكي الهاشمي في الأردن عن الشعار الرسمي لعقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، ورجوة بنت خالد آل سيف، والمقرر في الأول من يونيو المقبل.

وشارك الديوان الملكي الشعار الرسمي في فيديو بمناسبة اقتراب موعد عقد القران، والذي جاء فيه: "يسعدنا أن نشارككم الشعار الرسمي لمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف"، مع هاشتاغ مرفق "نفرح بالحسين".

يسعدنا أن نشارككم الشعار الرسمي لمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف#نفرح_بالحسين



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وكشف المصمم الأردني محمد فحماوي عن معاني عناصر الشعار الرسمي في حسابه في "إنستغرام"، مؤكدا أن عنوان الخبر الذي حمل صيغة الجمع "نفرح" كان بمثابة دعوة عامة للأردنيين والعرب والعالم للحضور والمشاركة في هذه الفرحة.

وأضاف أنه تم اختيار كلمة "الفرح" دلالة على جوهر الحدث، لافتا إلى أنه تم اختيار الحرف الأول (الحاء) لإبراز اسم ولي العهد الأمير الحسين، وحرف (الراء) لإبراز اسم الآنسة رجوة آل السيف.

وأوضح مصمم أنه تم استخدام خط "الثلث" العربي التقليدي والبسيط في تكوين الشعار، وذلك لإضفاء لمسة ثقافية، وعكس أصالة وهوية اللغة العربية، إضافة إلى استخدام شعار (الزفاف الملكي الأردني) باللغة الإنجليزية وتاريخ عقد القران.

المصدر: RT