"هل يمكن يطلع شعر مكان الحرق؟.. الفنانة وفاء مكي تطلق تصريحات عن جريمتها المثيرة للجدل في مصر

تحدثت الفنانة المصرية وفاء مكي، عن تفاصيل جديدة في أزمتها مع قضية الخادمتين وجريمتها المثيرة للجدل منذ عام 2001 في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.

إقرأ المزيد

وقالت وفاء مكي، في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، إنها "لم تعذب الخادمتين نهائيا، وإنها ظُلمت ولكن الله أظهر براءتها في الوقت المناسب، عن طريق ميار الببلاوي، التي تنفي حاليا صحة أقوالها دون معرفة السبب وراء هذا النفي".

وتساءلت وفاء مكي: هل من الممكن مكان الحرق يطلع شعر؟ استحالة لأن بُصيلات الشعل بتموت، والحقيقة معرفش مين اللي كان ليه مصلحة يؤذيني، والحمد الله ربنا أظهر براءتي في الوقت المناسب.

وعن تصريحات ميار الببلاوي حول براءتها، قالت وفاء مكي: اللي قالته ميار الببلاوي، أنا اتفاجئت بيه زي أي حد، معنديش شهود في القضية، ولكن وثقة في ببراءتي بدرجة كبيرة، والشاهدة الوحيدة بتكدب حاليًا.

وحرصت وفاء مكي، على توجيه رسالة لكل من يشكك في براءتها، قائلة: حقكم ولكن اللي عايز إجابة على أي سؤال يرجع لحديث ميار الببلاوي هتلاقوا الإجابة واضحة.

وعادت قضية وفاء مكي للأضواء مرة أخرى رغم مرور 23 عاما على الحكم، إذ خرجت الفنانة ميار الببلاوي عن صمتها لأول مرة، وقالت في تصريحات تليفزيونية، إن وفاء مكي بريئة ولم تعذب الخادمتين، ولكنها لم تستطع كشف الحقيقة حينها لأنها تلقت تهديدات بقتل نجلها.

كما أوضحت ميار الببلاوي في تصريح سابق: الجواب جالي فيه تهديد بذبح ابني؛ بسبب إني شهدت مع وفاء مكي في القضية وخوفت على ابني وسافرت برا مصر وفكرت ليه ميكونش جوزي، ولكن بعد اعترافها بساعات تراجعت عن شهادتها.

المصدر: القاهرة 24