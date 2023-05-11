وفاء مكي تطلق تصريحات مثيرة للجدل حول جريمة 2001

تحدثت الفنانة وفاء مكي عن أزمتها مع الإعلامية ميار الببلاوي، بسبب جريمة الخادمتين التي تعود لعام 2001، وتم حبس مكي على إثرها، مشيرة إلى أنها سعيدة بالرأي العام وبوقوفه معها.

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وقالت وفاء مكي في لقاء مع موقع "القاهرة 24" إن " ربنا نزل على ميار الببلاوي ملاك من السما علشان تعترف وفرحانة بالرأي العام والناس اللي معايا، وعلى قد ما اتظلمت كنت عند حسن ظنكم".

وتابعت "على الرغم من عملتها السودة لكني كنت مسماحها، لكن رجعت تاني زودت الطين بلة وتراجعت، إزاي وهي كانت بتتصل بناس وبتقول لهم انا بقى لي 23 سنة مش بنام.. هي عذبتنا".

كما كشفت الفنانة ميار الببلاوي تلقيها تهديدات بذبح نجلها وقت قضية وفاء مكي بشأن تعذيبها للخادمتين، حيث أكدت ميار أنها بعد 23 عاما من الواقعة بدأت تدور شكوكها حول زوجها بأنه هو مَن كتب لها تلك التهديدات، حتى يبعدها تمامًا عن التفكير في العودة للوسط الفني والأضواء مرة أخرى.

وأثارت ميار الببلاوي حالة كبيرة من الجدل، بعد تصريحاتها عن قضية وفاء مكي، إذ أكدت في البداية أن وفاء بريئة من تعذيب الخادمتين، لكن بعد ذلك تراجعت في تصريحاتها، وأشارت إلى أنها تفهمت القصة بشكل خاطئ، وأن هناك سوء تفاهم قد حدث، مما جعلها تقع في مرمى انتقادات الجمهور، بسبب تضارب تصريحاتها.

المصدر: القاهرة 24