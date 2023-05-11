 
مباشر
عاجل
إعلان جدة: اتخاذ الجيش السوداني والدعم السريع جميع الاحتياطات لتجنيب المدنيين أي ضرر

وفاء مكي تطلق تصريحات مثيرة للجدل حول جريمة 2001

مجتمع

وفاء مكي تطلق تصريحات مثيرة للجدل حول جريمة 2001
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/valg

تحدثت الفنانة وفاء مكي عن أزمتها مع الإعلامية ميار الببلاوي، بسبب جريمة الخادمتين التي تعود لعام 2001، وتم حبس مكي على إثرها، مشيرة إلى أنها سعيدة بالرأي العام وبوقوفه معها.

إقرأ المزيد
مصر.. ميار الببلاوي تتراجع عن دليل براءة الفنانة وفاء مكي في جريمة هزت البلاد عام 2001
مصر.. ميار الببلاوي تتراجع عن دليل براءة الفنانة وفاء مكي في جريمة هزت البلاد عام 2001

وقالت وفاء مكي في لقاء مع موقع "القاهرة 24" إن " ربنا نزل على ميار الببلاوي ملاك من السما علشان تعترف وفرحانة بالرأي العام والناس اللي معايا، وعلى قد ما اتظلمت كنت عند حسن ظنكم".

وتابعت "على الرغم من عملتها السودة  لكني كنت مسماحها، لكن رجعت تاني زودت الطين بلة وتراجعت، إزاي وهي كانت بتتصل بناس وبتقول لهم انا بقى لي 23 سنة مش بنام.. هي عذبتنا".

كما كشفت الفنانة ميار الببلاوي تلقيها تهديدات بذبح نجلها وقت قضية وفاء مكي بشأن تعذيبها للخادمتين، حيث أكدت ميار أنها بعد 23 عاما من الواقعة بدأت تدور شكوكها حول زوجها بأنه هو مَن كتب لها تلك التهديدات، حتى يبعدها تمامًا عن التفكير في العودة للوسط الفني والأضواء مرة أخرى.

وأثارت ميار الببلاوي حالة كبيرة من الجدل، بعد تصريحاتها عن قضية وفاء مكي، إذ أكدت في البداية أن وفاء بريئة من تعذيب الخادمتين، لكن بعد ذلك تراجعت في تصريحاتها، وأشارت إلى أنها تفهمت القصة بشكل خاطئ، وأن هناك سوء تفاهم قد حدث، مما جعلها تقع في مرمى انتقادات الجمهور، بسبب تضارب تصريحاتها.

المصدر: القاهرة 24

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا