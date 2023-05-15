 
مباشر

مقطع فيديو يوثق حادث العقبة "المرعب" في الأردن (فيديو)

مجتمع

مقطع فيديو يوثق حادث العقبة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vbcm

توفي شخص وأصيب 13 آخرون، في حادث سير "مرعب" بين شاحنة وطابور من السيارات، شهدته مدينة العقبة في الأردن.

وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا كانت مثبتة في الشاحنة، اللحظات الأولى للحادث المرعب، حيث أبان سائق الشاحنة أثناء دخوله إلى نفق المنطقة التاسعة بمحافظة العقبة، ليتفاجأ بموكب متوقف داخل النفق، ويصطدم بالعديد من المركبات.

المصدر: "خبرني"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا