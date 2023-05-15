مقطع فيديو يوثق حادث العقبة "المرعب" في الأردن (فيديو)

توفي شخص وأصيب 13 آخرون، في حادث سير "مرعب" بين شاحنة وطابور من السيارات، شهدته مدينة العقبة في الأردن.

وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا كانت مثبتة في الشاحنة، اللحظات الأولى للحادث المرعب، حيث أبان سائق الشاحنة أثناء دخوله إلى نفق المنطقة التاسعة بمحافظة العقبة، ليتفاجأ بموكب متوقف داخل النفق، ويصطدم بالعديد من المركبات.

فيديو لحادث العقبة الذي وقع يوم أمس بين شاحنة - موكب عرس pic.twitter.com/k5cUDhBGkr — محمد (@IIIIIIII7I9I) May 15, 2023

المصدر: "خبرني"