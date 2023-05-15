فيديو يصدم السعوديين!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية فيديو وصف بأنه صادم، لشخص يصدم بسيارته العديد من السيارات المتوقفة.

ويظهر في الفيديو شخص يقود سيارة بشكل غريب، ثم يقوم بصدم سيارات متوقفة، فيما حاول بعض المتواجدين في المكان التدخل عبر قذف سيارته بالحجارة لدفعه للتوقف، لكن دون جدوى.

متهور يصدم عدد من السيارات ويفر هارباً وسط ذهول من أهالي الحي pic.twitter.com/uHZF9cDjTr — الترند السعودي (@AlTrendAlsaudi) May 14, 2023

وأثار المقطع غضبا بين النشطاء، حيث توقع بعضهم أن يكون السائق ليس في وعيه ومتعاط للمخدرات، مطالبين السلطات الأمنية بالتدخل العاجل والقبض عليه.

المصدر: RT