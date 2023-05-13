الذكرى السنوية الأولى لرحيل الشيخ خليفة بن زايد.. كيف يستذكره النشطاء وما هي أبرز محطات حياته؟

مع حلول الذكرى السنوية الأولى على رحيله في 13 من مايو 2022، استذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس الإماراتي الراحل، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش: "في ذكرى وفاة الشيخ خليفة بن زايد طيب الله ثراه نستذكر قائدا مخلصا كرس حياته لخدمة بلاده و قاد مرحلة التمكين بحكمة لتعزيز بناء الدولة علي كافة الصعد، رحل عنا ويبقى إرثه و إنجازاته حاضرا في تاريخنا الوطني، رحم الله الشيخ خليفة و تغمده بواسع رحمته ورضوانه".

في ذكري وفاة الشيخ خليفة بن زايد طيب الله ثراه نستذكر قائدا مخلصا كرس حياته لخدمة بلاده و قاد مرحلة التمكين بحكمة لتعزيز بناء الدولة علي كافة الصعد، رحل عنا ويبقى ارثه و انجازاته حاضرا في تاريخنا الوطني، رحم الله الشيخ خليفة و تغمده بواسع رحمته ورضوانه. pic.twitter.com/gSxImV47zb — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 13, 2023

كما تداول النشطاء صورا ومقاطع فيديو للرئيس الإماراتي الراحل استذكروه فيها، داعيين له بالمغفرة والرحمة.

مقتطفات عن حياة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان( 1948 - 2022):

كان ثاني رئيس لدولة الإمارات، تولى هذا المنصب في نوفمبر 2004 وحتى 13 مايو 2022، كما شغل منصب حاكم إمارة أبوظبي لنفس الفترة.

ولد الشيخ خليفة في مدينة العين، وينتمي إلى قبيلة بني ياس.

تلقى تعليمه المدرسي في المدينة نفسها بالمدرسة النهيانية التي أنشأها والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

قضى الشيخ خليفة معظم طفولته في واحات العين، والبريمي، بصحبة والده الذي حكم منطقة العين في ذلك الوقت، وظل الشيخ خليفة ملازما لوالده مما كان له الأثر الكبير في تعليمه القيم الأساسية لتحمل المسؤولية والثقة والعدالة.

أبرز محطات حياته:

عُين ممثلا لحاكم أبو ظبي في المنطقة الشرقية، ورئيسا لنظامها القانوني في أغسطس 1966.

عُين وليا للعهد لإمارة أبو ظبي في 1 فبراير 1969.

تولى رئاسة أول مجلس وزراء محلي لإمارة أبو ظبي في الأول من يوليو عام 1971، بالإضافة إلى حقيبتي الدفاع والمالية في هذا المجلس

أصبح نائبا لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي في 20 يناير 1974.

عُين نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات في عام 1976.

أصبح الشيخ خليفة رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحاكما لإمارة أبو ظبي في 3 نوفمبر 2004.

توفي الشيخ خليفة في 13 مايو 2022.

المصدر: RT