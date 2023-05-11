شاكوش يعلق على أزمته الأخيرة مع زوجته ويعتذر من جمهوره

علق مطرب المهرجانات الشعبية المصري حسن شاكوش، على أزمته الأخيرة مع زوجته ريم طارق، كما اعتذر لجمهوره بسبب مشاركته لمشاكله الأسرية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى حسابه في "فيسبوك"، كتب حسن شاكوش: "الحمد الله والشكر ليك يا رب على كل حال..الحقيقة الفترة اللي فاتت شاركنا معاكم مشاكل كثيرة مكنش ينفع إننا نشاركها معاكم لأن محدش يعلم شيء طلاما محدش شاف حاجة، وأنا برضو هفضل عند قراري مش هتكلم في أي تفاصيل حتي مهما سمعت أي تجريح، بس حقيقي كل شخص هيتسأل قدام ربنا عن كلامه بس الحمد الله، وأنا حابب أعتذر لكل أهل بيتي وجميع أفراد ادارة أعمالي وكل فرد في فرقتي على الإساءة اللي بيتعرضولها يوميا من خلال السوشيال ميديا وخارج السوشيال ميديا، وآسف تاني لكل أهل بيت في مصر وبرا مصر علي الإساءة اللي حصلت علي السوشيال ميديا".

وأضاف شاكوش: "وحابب أشارك معاكم التريند بطريقة كوميدية وفيديو ترفيهي علي التيك توك بدون الإساءة في أي شخص..ربنا يعلم إنها حاجة ترفيهيه فقط، وربنا يهدي حال الجميع، والحمد الله على كل شيء، وانتظروا شغل جديد الفترة اللي جاية دعواتكم"، مضيفا "هاشتاغ: "عبستك_إزاي_وانتي_مش_بستاني"، الذي كان قد ضج في مواقع التواصل بطريقة كوميدية حول قضية شاكوش وزوجته.

وفي تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، قال محمد أبوالعلا، محامي "شاكوش"، إن مذيعة بأحد البرامج التلفزيونية عرضت عليه ومحامية زوجة موكله إنهاء الخلافات بين الطرفين بشكل ودي، بحيث يتم الطلاق بشكل هادئ والتنازل عن البلاغات.

وذكر المحامي أن هذا ما وافقنا عليه، موضحا أنه جارِ ترتيب لقاء مع دفاع ريم طارق للتوصل لاتفاق بهذا الصدد وخلال الساعات المقبلة سيكشف عما توصلا إليه.

جدير بالذكر أن الخلافات الزوجية بين مطرب المهرجانات وزوجته تطورت لاتهام والدة شاكوش لأهل زوجته بالتعدي على مسكنها في بولاق الدكرور بالجيزة، فيما أشار والد ريم (زوجة حسن شاكوش)، أن شقيق زوج ابنته بعث له برسائل تهديد في "فيسبوك".

يشار إلى أن الخلاف بين شاكوش وريم طارق، بدأ عندما تقدمت الأخيرة ببلاغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، ضد زوجها حسن شاكوش، اتهمته فيه بطردها خارج منزل الزوجية، حيث قالت في محضر الشرطة إنه استولى على أموالها وسرق ذهبها، وأثاث الزوجية بعد نشوب خلافات بينهما، وتهديدها بالطلاق.

المصدر: "المصري اليوم"