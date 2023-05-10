أول تحرك من الأمن المصري في أزمة حسن شاكوش وزوجته

استدعت جهات التحقيق في مصر المطرب الشعبي حسن شاكوش للاستماع لأقواله في البلاغ المقدم ضده من زوجته ريم طارق.

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وسيتم الاستماع لأقوال شاكوش في البلاغ المقدم ضده حول سرقة إيصال أمانة بـ 500 ألف جنيه، موقعا منه واستيلائه على مشغولاتها الذهبية.

وكان محمد أبو العلا محامي مطرب المهرجانات حسن شاكوش، قد نفى كل الاتهامات الموجهة إليه من زوجته بالسرقة والضرب والطرد من المنزل.

وقال أبو العلا، إن الزوجة تركت البيت برضاها ودون علم موكله، وقامت بسرقة 500 ألف جنيه، موضحا أنه لا يوجد إيصال أمانة موثق بديل لمؤخر الصداق، وأن المؤخر موثق في قسيمة الزواج فقط، مؤكدا أن سرقة موكله للمشغولات الذهبية غير صحيح، والشبكة لا زالت في منزل أسرتها، من شهر العسل.

وتلقت قوات الأمن بلاغا من ريم صادق- 28 سنة- ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير، لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته حسن شاكوش لقيامه بطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وكان طارق السيد والد ريم زوجة حسن شاكوش، قد كلف المحامي الخاص بتقديم بلاغ جديد بمباحث الإنترنت ضد المطرب حسن شاكوش بسبب قيام المطرب بالاستيلاء على إيصال أمانة بقيمة 500 ألف جنيه، والمشغولات الذهبية.

المصدر: أخبار اليوم