"فنانان شهدا زورا في قضية مثيرة للجدل في عهد مبارك".. تحركات قانونية ضد ريهام سعيد

أعلنت الفنانة ياسمين وافي ابنة الفنان المصري ممدوح وافي اتخاذ الأسرة إجراءات قانونية ضد الإعلامية ريهام سعيد بعد تصريحاتها الأخيرة بشأن تورطه في قضية وفاء مكي.

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وقالت ياسمين من خلال موقع "فيسبوك": "أسرة ممدوح وافي تنفي ما ذكرته الإعلامية ريهام سعيد في برنامجها بشأن علاقة الراحل بقضية وفاء مكي".

وأضافت: "تؤكد الأسرة أن ممدوح وافي لم يتم ذكر اسمه من قريب أو من بعيد منذ إثارة القضية في أي تحقيقات أو أحكام قضائية".

وتابعت ياسمين وافي: "إن الأسرة بالفعل اتخذت الإجراءات القانوية ضد ريهام سعيد بالأمس حيال الزج والتشهير باسم الفنان الراحل ممدوح وافي دون دلائل".

وأكدت أن الأسرة لن تتوقف عن الإجراءات القانونية إلا باعتذار القناة والبرنامج على الهواء مباشرة.

واعتذرت الإعلامية ريهام سعيد إلى أسرة الفنان الراحل أحمد راتب بعد تصريحاتها الأخيرة عنه بشأن تورطه في قضية وفاء مكي.

واعترفت ريهام سعيد في منشور عبر فيسبوك، أنها أخطأت بذكر اسم الفنان أحمد راتب في حلقة قضية وفاء مكي، دون التأكد بمستند رسمي.

وقالت ريهام سعيد: "بالرغم أن المعلومة اللي وصلت ليا كان المصدر متأكد منها إلا أن غلطتي إن ما كانش معايا مستند وده لصعوبة العثور على مستند من 23 سنة".

وأضافت ريهام سعيد: "أنا بعتذر لعائلة الأستاذ أحمد راتب مش علشان التهديدات إنما علشان أنا غلطت فعلا إني ما اتأكدتش بمستند. موضحة أنها من عشاق الفنان الراحل.

وفي وقت سابق، تحدثت لمياء أحمد راتب ابنة الفنان الراحل أحمد راتب من جديد عن أزمتها مع ريهام سعيد قائلة: "إلى حد الآن لم يتواصل معي أحد من برنامج ريهام سعيد ولكن لو حصل اعتذار منها مقبول".

وأضافت: "وكل اللي بيحصل عن قضية وفاء مكي ترند فقط مثل باقي التريندات وفي النهاية القضاء قال كلمته وتم قضاء العقوبة والموضوع خلص".

وكانت لمياء نجلة الفنان الراحل أحمد راتب قالت إنها بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الإعلامية ريهام سعيد، بعد تصريحات المذيعة عن شهادة والدها في قضية وفاء مكي.

وأضافت لمياء فى تصريح خاص لـ فيتو: "الحقيقة أنا ماعرفش ريهام سعيد قالت كدا ليه؟ يمكن عايزة تطلع تريند، ومستندة على شاهد طلعت صوته بدون أي إثبات تاني، وأنا بدأت في إجراءات قضية التشهير بالفعل".

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قالت من خلال برنامجها "صبايا الشمس" الذي يعرض على شاشة "الشمس" إن هناك أحد شهود العيان قال لها إن أحمد راتب وممدوح وافي شهدا زورا في قضية وفاء مكي التي مر عليها 22 عاما.

المصدر: فيتو