الجزائر.. رحيل شقيق العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس آخر عناقيد عائلة بن باديس

شهدت ولاية قسنطينة بالجزائر وبحضور شعبي ورسمي كبير تشييع الشيخ عبد الحق بن باديس، شقيق العلامة عبد الحميد بن باديس، الذي رحل عن عمر ناهز 103 سنوات.

وجاء في بيان مؤسسة الإمام الشيخ عبد الحميد بن باديس، يوم الثلاثاء:" ببالغ الحزن والأسى تلقى أعضاء المكتب الوطني لمؤسسة الامام الشيخ عبد الحميد نبأ وفاة الشيخ عبد الحق بن باديس أخ العلامة عبد الحميد بن باديس والرئيس الشرفي للمؤسسة، سائلين الله تعالى أن يرزقه الجنة و أن يلهم ذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما ذكرت المؤسسة في بيانها أن مراسيم الدفن ستكون بمقبرة العائلة، يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر.

وبحضور شعبي ورسمي، ووري آخر عناقيد العائلة الباديسية الصغيرة، شقيق العلامة الشيخ عبد الحميد بن باديس، الأستاذ عبد الحق بمقبرة العائلة، بعد زوال الأربعاء، وحضر الجنازة إضافة إلى أفراد العائلة وجمع من جيران الفقيد من وسط مدينة قسنطينة وجمهور من سكان المدينة، خاصة أبناء المدارس القرآنية، والي ولاية قسنطينة ورئيس المجلس البلدي والمجلس الشعبي الولائي.

كما حضر الجنازة الدكتور عبد العزيز فيلالي، وأعضاء من مؤسسة الشيخ بن باديس، وكانت التأبينية التي خطها رئيس مؤسسة بن باديس، عبارة عن رحلة في حياة الفقيد وأدعية للترحم عليه ووفاء للنهج الباديسي القويم، الذي أخرج المجتمع الجزائري من الظلام الذي أرادته فرنسا، إلى ضياء الحق والحرية.

كما وقف الحضور أيضا على قبر الشيخ عبد الحميد بن باديس، الذي توفي منذ أكثر من 83 سنة.

وتوفي الشقيق الأصغر لرائد النهضة الأستاذ عبد الحق بن باديس، عن عمر بلغ 103 سنوات، قضى 20 منها بجوار شقيقه في بيت العائلة، بحي القصبة بقسنطينة كتلميذ له، برفقة بقية تلاميذ الشيخ في الجامع الآخر ومنهم عبد الرحمان شيبان والشيخ أحمد حماني، بقسنطينة، ورفيقه في بعض رحلاته الفكرية، وأمضى البقية من العقود العُمرية، وهي أكثر من ثمانين سنة في العمل لصالح تراث باديس، إلى أن وافته المنية، وهو الذي حضر وبقوة في احتفالية ذكرى وفاة الشيخ الـ83 منذ بضعة أيام في 16 أفريل الماضي.

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المصدر: وسائل إعلام جزائرية