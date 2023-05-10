الأمن الأردني يحلّ لغز جريمة بشعة ارتكبت قبل 19 عاما

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية أن إحدى فرق التحقيق في القضايا المجهولة في إدارة البحث الجنائي، تمكنت من كشف ملابسات جريمة قتل بشعة ارتكبت عام 2004.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن إحدى فرق التحقيق تمكنت من كشف ملابسات جريمة القتل المجهولة التي ارتكبت عام 2004، إذ عُثر في حينها على جثة شخص مجهول الهوية تعرض للقتل، داخل كيس أسود في منطقة خالية من السكان في منطقة العارضة في محافظة البلقاء.

وأكد أن فريق التحقيق أعاد فتح ملف التحقيق في القضية بعد الوصول الى بينات ومعلومات جديدة قد تقود إلى تحديد هوية الجثة والقاتل.

كما أضاف أن المعلومات قادت المحققين إلى اسم القتيل وهويته، وللتأكد أجريت الفحوصات البيولوجية لمقربين منه لدى إدارة المختبرات والأدلة الجرمية والتي أكدت هويته.

وأشار أنه جرى بعد ذلك إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المقربين من الضحية وأصدقائه، وبعد التحقيق معهم أفادوا أن صديقا للمغدور قام بقتله داخل منزله شمال العاصمة بعد خلاف حصل بينهما، وأنه قام بمساعدة شخص آخر بنقل الجثة بواسطة مركبته وإلقائها في منطقة خالية من السكان، وتبين أن القاتل مقيم خارج المملكة وجرى التعميم عليه دوليا.

وأوضح أنه جرت إحالة أوراق القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى، والذي باشر التحقيق وقرر مباشرة إجراءات التعميم وجلب المتهم الرئيسي، وتوقيف اخر 15 يوما عن تهمة التدخل والتحريض بالقتل.

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المصدر: موقع خبرني