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الأردن.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين بحادث سير

أخبار العالم العربي

الأردن.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين بحادث سير
Legion-Media
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أعلن في الأردن أن الفرق المتخصصة من الدفاع المدني والشرطة، تعاملت مساء اليوم مع حادث انقلاب شاحنة محمّلة بالحديد، أسفر عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة 13 آخرين.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن تدهور الشاحنة المحملة بمادة الحديد أدى الى سقوط الحمل على عدد من المركبات، واشتعال النيران بثلاث مركبات في منطقة نزول العدسية.

كما أشار أنه نتج عن الحادث وفاة 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، وعملت فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق ومعالجة الحادث ونقل الإصابات إلى المستشفى.

وأوضح أن الإصابات قيد العلاج، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث وأعيد فتح الطريق أمام حركة السير.

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المصدر: موقع خبرني 

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