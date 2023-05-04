الأميرة لالة مريم شقيقة العاهل المغربي تمثّل الملك في مراسم تتويج تشارلز الثالث

وصلت الأميرة المغربية لالة مريم، اليوم الخميس، إلى لندن، ممثّلة الملك محمد السادس إلى مراسم تتويج العاهل البريطاني تشارلز الثالث، المقررة يوم السبت.

ووفق ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء، تم استقبال الأميرة لدى وصولها إلى مطار فارنبورو، من طرف ممثل خاص لوزير الشؤون الخارجية البريطاني، وسفير المملكة المعتمد بلندن.

وسيتوج الملك تشارلز الثالث، البالغ من العمر 74 عاما، في كنيسة وستمنستر آبي بلندن، السبت، في حفل كبير.

يذكر أنه سيشارك حوالي 5 آلاف من أفراد القوات المسلحة البريطانية في تتويج الملك تشارلز الثالث، لتشكيل واحد من أكبر الاحتفالات العسكرية منذ عقود.

إقرأ المزيد

المصدر: هسبريس