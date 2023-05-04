أخصائية نفس روسية: الإحجام عن أنجاب الأطفال دليل على انعدام المسؤولية

وصفت أخصائية النفس الروسية، ديانا جينفارسكايا الإحجام عن إنجاب الأطفال بأنه أمر غير مسؤول.

وصفت أخصائية النفس ديانا جينفارسكايا ، في مقابلة مع وكالة "ريامو"الروسية ، الإحجام عن إنجاب الأطفال بأنه مظهر من مظاهر عدم المسؤولية، فضلاً عن كونه علامة على عدم الاستعداد للتضحية بالنفس، مشيرة إلى أن مثل هذه النزعة يمكن أن تؤدي إلى انقراض البشرية.

إقرأ المزيد

وأوضحت أن" الرغبة في عدم إنجاب الأطفال هي عدم مسؤولية، وإنها كذلك عدم رغبة في التضحية بالنفس ومصالحها. وأضافت قائلة إن "هذه النزعة خطيرة للغاية، وإذا سادت مثل هذه المشاعر في المجتمع، فلن ننجو".

وحسب الأخصائية، فإن عدم الرغبة في الإنجاب طريق مسدود، أما القدرة على إعطاء الأولوية ليس للاحتياجات الشخصية فقط، وإظهار التعاطف والتضحية بالنفس، يمنح فرصة للتعبير عن نفسها في تربية الطفل، وكذلك في الإنجاب.

وقالت جينفارسكايا، "يجب على المرأة أن تُبدي الرعاية والتعاطف، وتخلق ظروف الراحة في المنزل، ويجب أن يكون الرجل مدافعا عن عائلته وقائدا لها".

وحسب بوابة Life.ru الإلكترونية الروسية فإن استطلاعات الرأي تدل على أن حوالي 70٪ من الروسيات يرغبن في إنجاب طفليْن، وأعلن 2.4٪ فقط من المشاركات في استطلاع الرأي أنهن ضد الأمومة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا