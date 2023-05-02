العاهل السعودي وولي عهده الأمير محمد بن سلمان يعزيان أمير الكويت

بعث كل من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تعزية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بوفاة الشيخ فواز سلمان عبدالله الصباح.

وفي برقيته، قال الملك سلمان: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ فواز سلمان عبدالله العلي المالك الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

هذا وكتب الأمير محمد بن سلمان في برقيته: " تلقيت نبأ وفاة الشيخ فواز سلمان عبدالله العلي المالك الصباح ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

وأمس الاثنين، نعى الديوان الأميري الكويتي الشيخ فواز سلمان عبدالله العلي المالك الصباح عن عمر يناهز 69 عاما.

المصدر: "واس"