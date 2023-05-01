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أمير سعودي ينقذ رقبة "شاب" قبل ساعات من تنفيذ حكم القصاص ويثير إعجابا بمواقع التواصل

مجتمع

أمير سعودي ينقذ رقبة
Globallookpress
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بموقف إنساني للأمير عبد العزيز بن فهد، بعد أن أنقذ متهما مسجونا منذ 5 أعوام، ومحكوما عليه بالقصاص، وذلك قبل ساعات من تنفيذ الحكم.

وفي "تويتر"، أوضح حساب أخبار آل سعود المتوثق، أنه قبل ساعات من تنفيذ الحكم، لبى الأمير عبد العزيز بن فهد النداء كعادته، وتكفل بباقي دية وسام أحمد بحوالي  مليوني ريال".

وعن تفاصيل الواقعة، فإن الشاب مسجون منذ 5 سنوات ومحكوم عليه بالقصاص بسبب مشاجرة، وتوفي والد الشاب وسام وأخيه في حادث دهس، فيما ناشدت والدة الشاب بدفع المتبقي من الدية المقدرة بـ5 ملايين ريال فقام الأمير بدفع  مليوني ريال واكتمال المبلغ المطلوب.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن محبتهم وإعجابهم بموقف الأمير، وسط تفاعل كبير.

المصدر: RT

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