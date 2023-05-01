أمير سعودي ينقذ رقبة "شاب" قبل ساعات من تنفيذ حكم القصاص ويثير إعجابا بمواقع التواصل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بموقف إنساني للأمير عبد العزيز بن فهد، بعد أن أنقذ متهما مسجونا منذ 5 أعوام، ومحكوما عليه بالقصاص، وذلك قبل ساعات من تنفيذ الحكم.

وفي "تويتر"، أوضح حساب أخبار آل سعود المتوثق، أنه قبل ساعات من تنفيذ الحكم، لبى الأمير عبد العزيز بن فهد النداء كعادته، وتكفل بباقي دية وسام أحمد بحوالي مليوني ريال".

وعن تفاصيل الواقعة، فإن الشاب مسجون منذ 5 سنوات ومحكوم عليه بالقصاص بسبب مشاجرة، وتوفي والد الشاب وسام وأخيه في حادث دهس، فيما ناشدت والدة الشاب بدفع المتبقي من الدية المقدرة بـ5 ملايين ريال فقام الأمير بدفع مليوني ريال واكتمال المبلغ المطلوب.

قبل ساعات عن تنفيذ الحكم

سمو الأمير #عبدالعزيز_بن_فهد

يلبي النداء كعادته ويتكفل بباقي

دية وسام أحمد بحوالي ٢ مليون ريال

اللهم اجزه خير الجزاء واجعلها

في ميزان حسناته ، اللهم كما فرحت

أمه جازه وسدد خطاه لكل خير وتوفيق https://t.co/6cNrKrpUuwpic.twitter.com/UiPmafAR6D — أخبار آل سعود KSA (@alsaud1ksa) April 30, 2023

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن محبتهم وإعجابهم بموقف الأمير، وسط تفاعل كبير.

سمو سيدي الامير #عبدالعزيز_بن_فهد

يتكفل بباقي الديه عتق رقبه وسام احمد الطرهوني @afaaa73



كفك وبيض السحب حيل تتشابه

انت تعطي والسحب تهطل. مزونه

الكرم صرهنت بيته ومحرابه

والوفاء طيبتك من سيس ركونه

كم. ظعيفٍ غرّق الدمع لهدابه

وقفتك له زالت الدمع بعيونه

وكم يتيمٍ… pic.twitter.com/RXR3IOmBQV — ناصر بن محمد (@nasser_2030m) April 30, 2023

صاحب السمو الملكي الامير#عبدالعزيز_بن_فهد حفظه الله

يتكفل بـ دية و عتق رقبة وسام احمد الطرهوني

بمبلغ مليون و 950 الف ريال

في آخر يوم قبل انتهاء المهلة المقررة لشرط التنازل



🔸جعلها الله في موازين حسانته🔸#ام_وسام_تنخا_شعب_طويق٢pic.twitter.com/O8xbzUtwvX — محمد الدريم (@muhamad_aldarim) April 30, 2023

المصدر: RT