مصر..الحكم بالسجن 3 سنوات على صاحبة قناة يوتيوب شهيرة بتهمة نشر الفسق والفجور

قضت المحكمة الاقتصادية في مصر بسجن أنوش نبوية أنوش صاحبة قناة يوميات أنوش لمدة 3 سنوات، وتغريمها مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعها تحت المراقبة، بتهمة نشر الفسق والفجور.

وقررت الجهات المختصة بالقاهرة، إحالة صاحبة قناة يوميات أنوش للمحاكمة، وذلك على خلفية اتهامها بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام من خلال فيديوهات أظهرت فيها مفاتنها لجلب المشاهدات والعائد المادي.

وتعود تفاصيل القضية بعد الشهرة الكبيرة التي كسبتها صاحبة قنوات روتين أنوش مع ظهورها على قناة مملوكة لها باسمها في "يوتيوب"، حيث ظهرت من خلالها بتقديم أعمال منزلية من بينها كيفية تنظيف المنزل والطهي وأعمال أخرى، بينما ذلك لم يجذب المشاهدين في بداية الأمر.

وفي سيل زيادة المشاهدات، أشار لها أحد المتخصصين ممن استعانت به لترويج قناتها بضرورة تقديم محتوى مثير وذلك بالظهور بملابس شفافة وتقديمه بطريقة مثيرة، وفق اعترافاتها أمام جهات التحقيق.

وبينت تحريات الأجهزة الأمنية امتلاك أنوش إحدى قنوات اليوتيوب وفي "إنستغرام" باسم يوميات أنوشة أبسط خلق الله، بالإضافة إلى العديد من الصفحات الأخرى جميعها تبث فيديوهات بثا مباشرا، وأخرى مسجلة لإحدى السيدات وهي تؤدي أعمالا منزلية، من أجل الإثارة، لزيادة نسب المشاهدات لديها للحصول على عوائد مالية.

واستطاعت قوات الأمن عبر تحرياتها تحديد هوية المتهمة، وتدعى نوبية.ج، وأنشأت تلك الصفحات مستغلة عرض مفاتن جسدها، والظهور في أوضاع مثيرة، من أجل الحصول على مبالغ مالية من تلك التطبيقات، وذلك مخالفة لأحكام القانون، ولقيم وعادات وتقاليد المجتمع المصري.

المصدر: "القاهرة 24"