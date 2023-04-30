إعلامية خليجية شهيرة تسخر من فستان شيرين عبدالوهاب لدى سقوطها وتثير الجدل (فيديو)

سخرت الإعلامية الكويتية مي العيدان من فستان الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب الذي ارتدته أثناء حفلها الأخير في دبي وسقوطها على منصة المسرح، ما أثار ضجة بين متابعيها.

وعلى حسابها في "إنستغرام"، نشرت مي العيدان مقطع فيديو للحظة سقوط شيرين عبد الوهاب على مسرح في دبي، معلقة عليه بسخرية: ما يقع إلا الشاطر يا شيرين.. بس إيه الفستان العرة اللي لابسته.. هذا فستان حفلات".

وتعرضت الفنانة المصرية للسقوط على المسرح أثناء تقديم حفلها في دبي، في حين أنها تداركت الموقف وأخذته بروح الفكاهة، وسط تصفيق الجمهور.

هذا وأعرب العديد من متابعي العيدان عن غضبهم تجاه هذا المنشور، حيث علق أحدهم قائلا: "هل الغلط والتجريح جزء من العلوم اللي انتي درستيها كما موضحه في الاسكريبت اللي كاتباه علي بروفايلك كونك صحفية وإعلاميه ومذيعة وناقدة ماشاء الله حجات كتير الله يبارك؟ هل الإهانة التي تتعمديها مع ناس كثيرة جزء أساسي في دراستك تعلمتيها أم جزء أساسي في عملك ياريت رد؟

في حين قال آخر معلقا: "ترا لبسها براند وغالي سعره بس مب لايق عليها ولا على جسمها و بعد مب حلو للحفلات إلي جذي".

المصدر: RT