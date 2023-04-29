أسرة طالبة المنصورة نيرة أشرف تلاحق القاتل بقضية جديدة

ينظر القضاء المصري يوم غد الأحد في الدعوى المقدمة من خالد عبد الرحمن محامي طالبة المنصورة نيرة أشرف ضد قاتلها محمد عادل والتي يطالب فيها بتعويض مالي لأسرتها قدره 10 ملايين جنيه.

وفي التفاصيل، تنظر الدائرة 13 تعويضات بمجمع محاكم بلقاس بالدقهلية، غدا الأحد، أولى جلسات نظر الدعوى المقدمة من خالد عبد الرحمن محامي طالبة المنصورة نيرة أشرف ضد قاتلها محمد عادل والتي يطالب فيها بتعويض مالي لأسرتها قدره 10 ملايين جنيه.

وفي تصريحات لموقع "صدى البلد"، أوضح المحامي خالد عبد الرحمن أنه قام بإعلام الجاني بتلك الدعوى، وأنه في حالة إعدامه، فسيتم اختصام والدته وأسرته بدفع المبلغ.

وبين عبد الرحمن أن والدة القاتل هي الوريث الشرعي له ولذلك يتوجب عليها سداد التعويض عند إقراره من القضاء، مشددا على أن الجريمة ثابتة وموثقة وقضت أعلى محكمة وهي النقض بتأييد الإعدام.

وكانت دائرة بمحكمة النقض قد أودعت حيثيات الحكم في طعن محمد عادل المتهم بقتل المغدورة.

وقضت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد محجوب رئيس محكمة النقض، بقبول طعن المحكوم عليه محمد عادل قاتل نيرة أشرف شكلا وفي الموضوع برفضه، وبقبول عرض النيابة العامة وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام القاتل محمد عادل .

المصدر: "صدى البلد"