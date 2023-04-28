"ومن الحب ما حرق".. شاب يشعل النيران في منزل أسرة حبيبته في مصر بعد رفضهم خطبته ابنتهم

أقدم شاب في مصر على إشعال النيران في منزل أسرة حبيبته بمنطقة الأميرية بعد أن رفضوا خطبته ابنتهم.

وفي التفاصيل، تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا باشتعال النيران في شقة سكنية دون وقوع خسائر بشرية، حيث انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين صحة الواقعة.

وبتفريغ الكاميرات الموجودة بمكان الحادث تبين أن شابا قام بسكب مادة شديدة الاشتعال في مدخل شقة أسرة حبيبته وقام بإضرام النيران.

هذا وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الشاب، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة انتقاما من أسرة حبيبته لرفضهم اتمام الخطبة بمن أحبها، فيما قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهم إشعال النيران في شقة سكنية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة.

المصدر: "المصري اليوم"