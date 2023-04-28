مصر.. السلطات تكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب سوداني داخل شقة سكنية في الهرم

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية في الجيزة، اليوم الجمعة، ملابسات واقعة العثور على جثة شاب سوداني الجنسية داخل شقة سكنية في الهرم.

وبينت التحريات الأولية أن شابا سودانيا أبلغ شرطة النجدة بأن وجد أخاه ميتا داخل شقتهما في ظروف غامضة.

وعقب انتقال الأجهزة المختصة إلى مكان البلاغ ومناظرة جسد المتوفى، تبين عدم وجود آثار لتعد وأنه كان يرتدي ملابسه كاملة وسلامة مداخل ومخارج الشقة.

وعن سبب الوفاة، أفاد مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية، لافتا إلى أن الوفاة طبيعية، حيث ذكر صاحب البلاغ أن أخاه مصاب بمرض السرطان.

المصدر: "المصري اليوم"