خلال عمليات إجلاء رعايا.. تركي الحمد يتحدث عما حققته صورة مجندة سعودية تحتضن طفلا

علق الأكاديمي السعودي تركي الحمد على صورة المجندة السعودية وهي تحتضن طفلا بعد وصوله إلى ميناء جدة، لحظة إجلاء المئات من الرعايا السعوديين والأجانب من السودان.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب تركي الحمد: " لو أنفقت المملكة ملايين الدولارات على الدعاية والإعلام، لما حققت من الإيجابية شيئا مما حققته هذه الصورة فقط".

وأضاف الحمد: "فهي تعبر بتلقائية عن إنسانية المواطن السعودي، وعن دور المرأة المتنامي في السعودية الجديدة..إنه الإنجاز الإنساني الذي يتحدث عن نفسه دون رتوش أو تصنع أو تهويل".

لو أنفقت المملكة ملايين الدولارات على الدعاية والإعلام،لما حققت من الإيجابية شيئا مما حققته هذه الصورة فقط،فهي تعبر بتلقائية عن إنسانية المواطن السعودي،وعن دور المرأة المتنامي في السعودية الجديدة..إنه الإنجاز الإنساني الذي يتحدث عن نفسه دون رتوش أو تصنع أو تهويل.. pic.twitter.com/oaVjGjyQiE — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) April 28, 2023

وفي وقت سابق، جذبت مجندة سعودية الأنظار خلال عمليات إجلاء رعايا من السودان إثر الاشتباكات المندلعة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من 10 أيام.

المصدر: RT