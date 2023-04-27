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السعودية.. رد قائد القوات البحرية الملكية على سيدة أجنبية قادمة من السودان يثير تفاعلا (فيديو)

مجتمع

السعودية.. رد قائد القوات البحرية الملكية على سيدة أجنبية قادمة من السودان يثير تفاعلا (فيديو)
AP
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 نشرت قناة "الإخبارية" مقطع فيديو يوثق حوارا بين قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق فهد الغفيلي وسيدة أجنبية عائدة من السودان على متن سفينة جلالة الملك الطائف بميناء جدة.


وفي مقطع الفيديو، قالت السيدة: "شكرا لمملكة الخير، فضلكم كبير علينا".

في حين رد قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق فهد الغفيلي: "رعايتكم واجب وطني"، ما أثار تفاعلا بمواقع التواصل، حيث علق أحدهم قائلا: "نفتخر فيك معالي الفريق فهد حب الوطن في عروقنا".



وصباح اليوم الخميس، وصل إلى مدينة جدة السعودية 187 شخصا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة في السودان، تمهيدا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

المصدر: "الإخبارية"

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