السعودية.. وصول 187 أجنبيا عبر عملية إجلاء جديدة من السودان

تواصلت عمليات الإجلاء من السودان إلى السعودية، حيث أعلنت وكالة الانباء السعودية "واس" وصول 187 شخصا من "رعايا الدول الشقيقة والصديقة" إلى مدينة جدة.

أوضحت "واس" أن الرعايا الذين استقبلتهم المملكة صباح اليوم ينتمون إلى الجنسيات الآتية: "هولندا، وروسيا، ولبنان، والنرويج، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، وصربيا، وبولندا، وألمانيا، والهند، وجورجيا، وتايلند، وبنغلاديش، والسويد، وأوزبكستان، والمملكة المتحدة، وإيرلندا، وكينيا، والفلبين، وإثيوبيا، وأرمينيا، ونيجيريا، وكازاخستان، والبارغواي، وباكستان".

وذكرت أنه تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك "الطائف"، تمهيدا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2544 شخصا (119 مواطنا سعوديا، و 2425 شخصا ينتمون لـ74 جنسية).

المصدر: "واس"