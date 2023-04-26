سوري يقتل طفلتيه بطريقة مروعة في حلب (صورة)

استيقظ أهالي محافظة حلب شمال غربي سوريا على جريمة صادمة، حيث أقدم أب على قتل طفلتيه بطريقة مروعة.

وفي التفاصيل التي نشرتها وزارة الداخلية السورية على صفحتها في "فيسبوك"، قالت إن بلاغا ورد إلى قيادة شرطة محافظة حلب عن قيام شخص يدعى حسن جدعو بقتل ابنتيه بمنزله الكائن في محلة تل شغيب بحلب منذ فترة ودفنهما داخل المنزل.

وأضافت أنه دوريات من فرع الأمن الجنائي في حلب توجهت على الفور إلى المكان وعند وصولها إلى المنزل أقدم حسن جدعو على احتجاز ابنتيه المدعوتين هبة وحلا مشهرا قنبلة يدوية وهدد بتفـجيرها في حال الاقتراب منه.

وتابعت قائلة إن المتهم قام برمي 3 قنابل على الدوريات محاولا الفرار ما أدى إلى انفـجار أحدها وإصابته وابنتيه وضابطين من فرع الأمن الجنائي.

وتم إسعاف المصابين إلى مشفى حلب الجامعي لتلقي العلاج فيما توفي المدعو حسن جدعو في المشفى.

وذكرت الوزارة أنه وبتحري منزله تم العثور على جـثة ابنته سيدرا 14 عاما، مدفونة في فناء المنزل حيث حضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف المصدر أنه ابنته نورا من مواليد 2008، أفادت خلال التحقيق الأولي بأن والدها أقدم على قتل شقيقتها سيدرا بعد الاعتداء عليها وقام بدفنها في فناء المنزل بحضور زوجة والدها المدعوة هناء.

وبعدها بفترة من الزمن قام بقتل شقيقتها الأخرى لميس 13 عاما، وحرق جثتها ورمي رفاتها وذلك بحضور شقيقها المدعو عبدو من مواليد 2007، وتبين من التحقيق أن والدتهم مطلقة ولا تقيم معهم في المنزل.

وتم إلقاء القبض على المدعوة هناء والمدعو عبدو، وبالتحقيق معهما أكدا صحة ذلك، ولا زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الجريمة.

المصدر: الداخلية السورية