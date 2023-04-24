مصر.. علاقة نجيب ساويرس بقائد قوات التدخل السريع في السودان تثير الجدل ورجل الأعمال يرد

أثار منشور حول علاقة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بقائد قوات التدخل السريع في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي" جدلا واسعا في مصر.

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"ما سر علاقة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بالفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" قائد قوات الانتشار السريع بالسودان".. هذا السؤال طرحه أحد المتابعين لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على ساويرس بعدما اتهمته إحدى الصفحات بأنه على علاقة مع حميدتي.

وكتبت إحدى الصفحات: "كشف النقاب أن نجيب ساويرس له علاقة خاصة مع حميدتي قائد قوات الانتشار السريع بالسودان وأن هناك علاقات اقتصادية كبيرة بين ساويرس وقوات الانتشار السريع .. بالإضافة الي علاقاته رئيس الوزراء الاثيوبي ابي أحمد".

ودفع هذا المنشور أحد المتابعين لطرح سؤال على رجل الأعمال المصري حول رأيه في هذا الاتهام.

من جانبه اكتفى ساويرس بالرد بعبارة "بص علي البروفايل بتاعها وأنت تفهم .. أي كلام".

المصدر: RT