كيف نتعامل مع الإجهاد؟

كشف الدكتور فاديم غاغين الطبيب النفساني في قسم الطب النفسي بمعهد الدماغ البشري التابع لأكاديمية العلوم الروسية، كيف يمكن التعامل مع المشكلات المرتبطة بالصحة النفسية.

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ويشير غاغين في حديث لـ Gazeta.Ru إلى أنه يجب على الشخص لمواجهة جميع المشكلات النفسية تعلم كيفية مداراة جميع عواطفه وعواطف أحبائه واقربائه.

ويقول: "وفقا للإحصائيات يعاني شخص واحد من بين كل أربعة أشخاص من مرض نفسي في حياته. وهذا لا يشمل فقط القلق والاكتئاب، بل وامراضا أخرى، حيث لا أحد محصن منها. لذلك من المهم جدا على الشخص تعلم كيفية مراقبة حالته. كما من الضروري أيضا تخفيض مستوى رفض مراجعة الطبيب النفساني والمعالج النفساني".

ووفقا له، من المهم التحدث عن المشكلات المحتملة لكي لا تصبح أكثر تعقيدا.

ويقول: "نحن لا نختلف كثيرا من حيث البنية النفسية والجهاز العصبي عن أسلافنا البعيدين. السؤال هنا هو كيف سنتعامل مع عواطفنا وافكارنا. أنا شخصيا اعتقد أن الأجيال القادمة ستكون أكثر معرفة بالصحة النفسية، وبالتالي سوف تستشير الأطباء المختصين في الوقت المناسب. ليس فقط لمعالجة المشكلات التي يعانون منها، بل للوقاية منها من خلال علاج نفسي دوري".

المصدر: Gazeta.Ru