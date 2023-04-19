عقوبة مشددة ضد 3 مصريين بسبب فتاة سودانية

قضت محكمة مصرية بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد بعد خطفهم فتاة سودانية والاعتداء عليها داخل منزل أحدهم.

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وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية ألقت القبض على 3 متهمين بتهمة استدراج فتاة والاعتداء عليها جنسيا داخل شقة بدائرة قسم ثالث المحلة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إنشاء المتهم الأول موقعا على موقع فيسبوك لإيهام الفتيات بتوفير فرص عمل وحاجة أسرة إلى خادمة لمدة 10 أيام مقابل 10 آلاف جنيه، فتواصلت معه المجني عليها مبدية له رغبتها في العمل فأخبرها بأن مقر العمل بمدينة المحلة ووصف لها طريق الوصول.

وتبين من التحقيقات انتظار المتهم الثاني المجني عليها بموقف السيارات القادمة من القاهرة ثم اقتادها إلى منزل المتهم الثالث وما إن وصلت أخبرها المتهم الأول أن الإعلان الذي استدرجها به وهمي واعتدوا عليها تحت تهديد سلاح أبيض وأثناء تأهب المتهم الثاني، بالاعتداء على المجني عليها، صرخت واستطاعت أن تفر هاربة من نافذة المنزل مستغيثة بعدد من الأهالي بالمنطقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة وعرض الفتاة على الطب الشرعي وتبين صحة الواقعة وجرى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

المصدر: القاهرة 24