حفيدة عميد الأدب العربي طه حسين تعلق على صور بناء كوبري أعلى مدفنه

أكدت مها عون، حفيدة عميد الأدب العربي الراحل الدكتور طه حسين، صحة الصور المتداولة عبر مواقع التواصل، والتي تظهر تنفيذ كوبري أعلى مدفن جدها مباشرة.

وفي تصريحات لشبكة "مصراوي"، أوضحت مها عون قائلة: "الصورة حقيقية، الجسر العلوي يمر فوق القبر"، مشيرا إلى أنه سيتم ترميم القبر عند الانتهاء من بناء الجسر.

وعن الصور المتداولة في مواقع التواصل حول وجود عمود الكوبري داخل حدود المدفن، لفتت مها عون إلى أنه لا يوجد عمود داخل المدفن على أرض الواقع.

وأكدت أنه تم الاتفاق على هذا الأمر قبل بدء تنفيذ الكوبري أعلى المدفن.

وكانت محافظة القاهرة قد نفت ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إزالة مقبرة الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي.

وفي بيان سابق، شددت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على أنه لم يصدر قرار بإزالة مقبرة الدكتور طه حسين الواقعة في منطقة مقابر "سيدي عبد الله" بمنطقة التونسي بالقرب من مسجد "ابن عطاء الله السكندري" في نطاق حي الخليفة بجنوب القاهرة.

وذكرت أن هذه المنطقة لا تدخل ضمن أعمال التطوير التي تتم حاليا في حي الخليفة.

المصدر: "مصراوي"