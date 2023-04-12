مقدم برنامج "مالك بالطويلة" يكشف أسرارا من حياة المبدعين بالعالم

تحدث مقدم برنامج "مالك بالطويلة" على قناة "MBC1"، عن أسرار وكواليس حياة المبدعين واهتماماتهم، وبينه الكاتب نجيب محفوظ، وعالم الفيزياء أينشتاين، والموسيقار بيتهوفن.

وأشار مقدم برنامج مالك بالطويلة مالك الروقي، إن أينشتاين لم يكن يهتم بتصفيف شعره أو هندام ملابسه، لأنه لم يكن يريد تضييع وقته عند "الحلاق"، ليستغل أوقات فراغه بشكل كبير.

وأضاف أن أينشتاين كان له جدول يومي منظم ومحدد، مشيرا إلى أن عالم الفيزياء الشهير كان يقول إن الإنسان يريد الإلهام فلابد أن يكون في حياته ترتيب وتنظيم.

وأوضح أيضا إلى أن الكاتب الكبير نجيب محفوظ كان يخصص ساعات معينة للكتابة فيها ويرفض الكتابة في غيرها، موضحا أن هذا يسمى تطويع الإلهام.

وبيّن أن الموسيقار بيتهوفن كان يحب الاغتسال بشكل مبالغ فيه، موضحا أنه كان يعتقد أن النبي محمد -عليه الصلاة والسلام- لم يبالغ في عدد مرات الوضوء التي أقرها.

وأوضح أن حياة الموسيقار الكبير كانت مرتبة جدا، إذ كانت أيامه ما تختلف عن بعضها.

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المصدر: وكالات