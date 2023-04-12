مصادر: حالة من الفوضى قبيل حفل تتويج الملك تشارلز

ذكرت صحيفة "ميرور" أن تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا، في حالة فوضى بسبب البروفات، مما أثار مخاوف من أن الأمة سوف تتوقف عن العمل وتزيد من الضغط على البداية المتعثرة لعهد الملك.

مع بقاء ما يزيد قليلا عن ثلاثة أسابيع، يواجه المنظمون "سباقا مع الزمن" لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل التتويج التاريخي للملك والملكة في وستمنستر أبي. وقال مصدر إن مساعدي العائلة المالكة يعملون على مدار الساعة في تصميمهم على ضمان أن يكون كل شيء مثاليا لليوم الكبير.

وكشف المطلعون أنه حتى الآن لم يتم ترتيب خطط الجلوس بعد، بسبب الأمير هاري وميغان اللذين لم يؤكدا حضورهما على الرغم من أن تاريخ 3 أبريل هو الموعد النهائي لتأكيد الحضور من عدمه، كما أن هناك مخاوف من تعثر الملك في الحدث الذي سيبث أما جمهور يبلغ 100 مليون.

وقالت المصادر أنه خلال إحدى البروفات التي أقيمت اشتكى الملك من ثقل الملابس التي سيرتديها يوم تتويجه، مما دفع المساعدين للتعبير بشكل خاص عن "مخاوف حقيقية" من أنه قد يتعثر. كما أن هناك ارتباك حول ما إذا كانت النساء سترتدين التيجان في الكنيسة قبل دخول الملكة كاميلا.

وأشار مصدر آخر إلى أن الخطط في حالة من الفوضى العارمة، خصوصا بسبب التغيرات التي تطرأ على ما تم تحضيره مسبقا.

المصدر: "ميرور"