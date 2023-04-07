بعد أن رفضت طلباتهم.. الأمير هاري وميغان لن يحضرا حفل تتويج الملك تشارلز

أفادت شبكة sky news بأن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، لن يحضرا حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث، بعد أن رفض قصر باكينغهام طلبات لهم.

وقالت المعلقة الملكية أنجيلا ليفين، للشبكة البريطانية إن دوق ودوقة ساسكس طلبا أن يتم الغناء لنجلهما آرتشي (3 أعوام) "عيد ميلاد سعيد" خلال حفل التتويج في 6 مايو، الذي يصادف أيضا يوم ميلاد حفيد الملك.

وذكرت ليفين أنهما "طلبا الوقوف على الشرفة.. من ناحية، لقد كانوا لطيفين للغاية في القول إنهم يريدون مثل هذه اللحظة العائلية الحميمة... لكنهم من ناحية أخرى، طلبا أن يكونوا هناك مع أطفالهم، وأيضا يريدون الاعتذار منهما، وأنه خلال حدث الاجتماعي وليس الحدث العائلي، ستكون هناك لحظة يغنون فيها Happy Birthday لآرتشي".

وأضافت: "تم رفض جميع هذه الطلبات... لذلك لن يكونوا حاضرين".

المصدر: sky news