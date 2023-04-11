الإحصاء الروسي: غالبية الروس يعتبرون أنفسهم وطنيين

يقول ما يقرب من نصف الروس، أن الروح الوطنية تعني بالنسبة إليهم العمل لصالح البلاد.

أظهر استطلاع الرأي أجراه مركز استطلاع الرأي العام لعموم روسيا (فتسيوم) أن غالبية الروس، أي نحو 91 ٪، يعتبرون أنفسهم وطنيي النزعة. وقد تم نشر نتائج الدراسة على الموقع الإلكتروني لمركز " فتسيوم".

kp.ru

ووفقا لخبراء المركز، فإن معدل مستوى الروح الوطنية في روسيا لم يكن أقل من 80 ٪ على مدى أعوام دراسة الرأي العام كلها، وقد سُجّل أعلى معدل للنزعة الوطنية عام 2018، عندما أطلق 92 ٪ من الروس على أنفسهم اسم الوطنيين. ويعتبر 52% من سكان روسيا أنفسهم وطنيين بلا قيد أز شرط. ويوجد عدد أكبر من السكان الوطنيين في موسكو وسانت بطرسبرغ بنحو 95%، ما يزيد عن نسبة وطنية سكان البلاد بأكملها.

وأعلن 48% من المشاركين في استطلاع الرأي أن الروح الوطنية بالنسبة إليهم هي قبل كل شيء العمل لخير البلاد. كما يعتبر38% من المشاركين أن الدفاع عن روسيا من أية اعتداءات واتهامات يعد التعبير الأمثل عن الروح الوطنية.

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ويعتقد الخبراء في مركز استطلاع الرأي العام أن هذا التحمس للنزعة الوطنية ناتج خاصة عن المواقف غير الصديقة للغرب إزاء روسيا التي تخوض العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ضد الناتو.

قال حوالي ثلث المشاركين في استطلاع الرأي أن الوطني هو مَن يتحدث بصدق عن بلاده "مهما كانت الحقيقة مرة".

يذكر أن استطلاع الرأي الذي أجراه مركز "فتسيوم" الروسي في فبراير عام 2023 أظهر، حسب موقع "كومسومولسكايا برافدا.رو"، أن 79.1% من الروس يثقون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن 76٪ منهم يوافقون على السياسة التي ينهجها رئيس الدولة. ووفقا لآخر دراسة للرأي، ازداد عدد الذين يؤيدون الرئيس الروسي بنسبة 1.1٪ ، كما ازداد مستوى الثقة بالرئيس الروسي أيضا بنسبة 1٪.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا